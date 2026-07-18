百萬網紅蔡阿嘎與老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY近日因疑似抄襲日系品牌服飾，遭到炎上，標榜MIT的商品也疑似是中國製造，讓他們聲譽下滑。現在有網友重新回顧2024年前員工蘿拉發出的聲明，當初她因AB合約詐騙案和蔡阿嘎撕破臉，直接在聲明指控蔡阿嘎公司長期逃稅高達8位數，賣來源不透明的中國商品，如今這些內容又再度被挖出來討論。
前員工蘿拉反咬蔡阿嘎 指控逃稅高達8位數
蘿拉過去是蔡阿嘎工作室的元老級員工，算是蔡阿嘎的心腹，也因此她權限極大，才在與廠商洽談合約的時候有機可乘，利用AB合約製造價差，偷偷賺進千萬贓款，直到2024年被蔡阿嘎發現後才遭開除。當時蘿拉一度神隱，直到2024年跨年夜當天才發布聲明，澄清自己是因為有跟蔡阿嘎簽保密合約，才無法對外說話。
蘿拉當時也表示她已經主動要求「自請調查」，會在法院上坦白一切，「所有我在前公司任職期間，目睹或參與的不法及不當情事，也必須一一說明清楚，包括但不限於公司曾長年逃稅達8位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且『非台灣製造』的中國製商品及贈品…等等」。
蘿拉也表示，蔡阿嘎有養網軍，她自己就曾見識過。她的所有指控都對蔡阿嘎很不利，但當時輿論風向一面倒，都認為蘿拉自己詐騙在先，因此也沒人相信她的說法。
蔡阿嘎聲勢下滑 網友嘆：信任感破滅
可如今隨著蔡阿嘎聲勢逐漸下滑，讓不少網友開始相信，蘿拉的指控並非空穴來風，因為蔡阿嘎真的會在粉絲群組帶風向，要大家到處留言幫他洗地，HAHABABY也確實有商品、贈品非台灣製造，甚至有嚴重抄襲嫌疑。網友因此重看這篇聲明，紛紛留言：「國稅局是不是應該要動起來了」、「我對他們一家的信任感完全破滅」、「潮水退了終於知道是誰沒穿褲子」。
蔡阿嘎反擊蘿拉造謠 逃稅、賣中國貨回應一次看
而當年蘿拉聲明曝光後，蔡阿嘎就有透過影片反擊，說蘿拉抹黑造謠，所有指控均是誹謗捏造，會針對此事另外提告。蔡阿嘎也強調，公司所有帳目都是請會計事務所處理了，不可能有逃稅問題。該影片下方也有許多曾與蔡阿嘎工作室合作過的廠商和廣告窗口，紛紛主動留言當證人，表示蔡阿嘎團隊在合作時「比廠商還積極要開發票」。
至於商品是否為台灣製，蔡阿嘎表示HAHABABY的頻道早就拍了多支出任務影片，帶大家到工廠看商品製造，衣服、安全帽、保健品皆為台灣在地生產的。至於最近爆出的抄襲爭議，HAHABABY總監在粉絲群組有回應，商品風格受流行趨勢、生活靈感或市場氛圍影響，可能會有風格或元素相近的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討。
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蘿拉過去是蔡阿嘎工作室的元老級員工，算是蔡阿嘎的心腹，也因此她權限極大，才在與廠商洽談合約的時候有機可乘，利用AB合約製造價差，偷偷賺進千萬贓款，直到2024年被蔡阿嘎發現後才遭開除。當時蘿拉一度神隱，直到2024年跨年夜當天才發布聲明，澄清自己是因為有跟蔡阿嘎簽保密合約，才無法對外說話。
蘿拉當時也表示她已經主動要求「自請調查」，會在法院上坦白一切，「所有我在前公司任職期間，目睹或參與的不法及不當情事，也必須一一說明清楚，包括但不限於公司曾長年逃稅達8位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且『非台灣製造』的中國製商品及贈品…等等」。
蘿拉也表示，蔡阿嘎有養網軍，她自己就曾見識過。她的所有指控都對蔡阿嘎很不利，但當時輿論風向一面倒，都認為蘿拉自己詐騙在先，因此也沒人相信她的說法。
可如今隨著蔡阿嘎聲勢逐漸下滑，讓不少網友開始相信，蘿拉的指控並非空穴來風，因為蔡阿嘎真的會在粉絲群組帶風向，要大家到處留言幫他洗地，HAHABABY也確實有商品、贈品非台灣製造，甚至有嚴重抄襲嫌疑。網友因此重看這篇聲明，紛紛留言：「國稅局是不是應該要動起來了」、「我對他們一家的信任感完全破滅」、「潮水退了終於知道是誰沒穿褲子」。
蔡阿嘎反擊蘿拉造謠 逃稅、賣中國貨回應一次看
而當年蘿拉聲明曝光後，蔡阿嘎就有透過影片反擊，說蘿拉抹黑造謠，所有指控均是誹謗捏造，會針對此事另外提告。蔡阿嘎也強調，公司所有帳目都是請會計事務所處理了，不可能有逃稅問題。該影片下方也有許多曾與蔡阿嘎工作室合作過的廠商和廣告窗口，紛紛主動留言當證人，表示蔡阿嘎團隊在合作時「比廠商還積極要開發票」。
至於商品是否為台灣製，蔡阿嘎表示HAHABABY的頻道早就拍了多支出任務影片，帶大家到工廠看商品製造，衣服、安全帽、保健品皆為台灣在地生產的。至於最近爆出的抄襲爭議，HAHABABY總監在粉絲群組有回應，商品風格受流行趨勢、生活靈感或市場氛圍影響，可能會有風格或元素相近的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討。