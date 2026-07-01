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▲HAHABABY去年舉辦路跑活動所送的物資引起爭議。（圖／YT@蔡阿嘎）

蔡阿嘎近日因日本畫家事件遭炎上，甚至被網友聯署抵制，而他老婆二伯（嘎嫂）創立的服飾品牌HAHABABY也遭爆料，沒有像他們標榜的一樣，100%使用台灣製產品。對此，二伯昨（30）日在社群寫下長文回應，表示只有活動贈品為中國製，因數量、活動時效考量，才會對外採購，其餘在官網販售的產品則保證全都是台灣製造的，要愛台消費者放心。據《三立新聞》報導，蔡阿嘎與二伯多次在影片中強調，HAHABABY全部產品都是台灣製造的，這點吸引不少消費者購買，甚至額外花錢支持、參加他們舉辦的活動；像是HAHABABY去年辦的路跑，參賽者花1480元、1780元報名，拿到的物資卻參雜中國製商品，讓部分參賽者不滿。對此，二伯昨日深夜在IG寫下長文回應，「一直以來，HAHABABY官網販售的商品，都以台灣製造為主要方向。這不是一句口號，而是我們對消費者的承諾，也是品牌一路以來始終沒有改變的核心」。她也解釋路跑送的抱枕為何是中國製造，「」。二伯在文末也感謝所有願意相信他們的粉絲，該篇貼文曝光後，獲得1.4萬人按讚。HAHABABY為二伯在2021年創立的親子裝品牌，後來還有販售食品點心以及生活用品，年營業額據蔡阿嘎影片說法有破億元，相當驚人。不過該品牌也一直飽受抄襲罵聲，多次被認為花紋與樣式和日本品牌SOU．SOU非常接近，但關於這點，二伯未公開回應過。