蔡阿嘎近日因日本畫家事件遭炎上，甚至被網友聯署抵制，而他老婆二伯（嘎嫂）創立的服飾品牌HAHABABY也遭爆料，沒有像他們標榜的一樣，100%使用台灣製產品。對此，二伯昨（30）日在社群寫下長文回應，表示只有活動贈品為中國製，因數量、活動時效考量，才會對外採購，其餘在官網販售的產品則保證全都是台灣製造的，要愛台消費者放心。
HAHABABY標榜MIT 路跑贈品卻含中國製造
據《三立新聞》報導，蔡阿嘎與二伯多次在影片中強調，HAHABABY全部產品都是台灣製造的，這點吸引不少消費者購買，甚至額外花錢支持、參加他們舉辦的活動；像是HAHABABY去年辦的路跑，參賽者花1480元、1780元報名，拿到的物資卻參雜中國製商品，讓部分參賽者不滿。
二伯寫長文否認造假 回應採購中國贈品理由
對此，二伯昨日深夜在IG寫下長文回應，「一直以來，HAHABABY官網販售的商品，都以台灣製造為主要方向。這不是一句口號，而是我們對消費者的承諾，也是品牌一路以來始終沒有改變的核心」。
她也解釋路跑送的抱枕為何是中國製造，「大型活動所提供的部分贈品，因應活動時效、數量以及供應條件等因素辦理採購，相關非台灣產地的贈品，資訊我們也都於活動過程中完整揭露」。二伯在文末也感謝所有願意相信他們的粉絲，該篇貼文曝光後，獲得1.4萬人按讚。
HAHABABY年營業額破億 花紋卻常被罵抄襲
HAHABABY為二伯在2021年創立的親子裝品牌，後來還有販售食品點心以及生活用品，年營業額據蔡阿嘎影片說法有破億元，相當驚人。不過該品牌也一直飽受抄襲罵聲，多次被認為花紋與樣式和日本品牌SOU．SOU非常接近，但關於這點，二伯未公開回應過。
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據《三立新聞》報導，蔡阿嘎與二伯多次在影片中強調，HAHABABY全部產品都是台灣製造的，這點吸引不少消費者購買，甚至額外花錢支持、參加他們舉辦的活動；像是HAHABABY去年辦的路跑，參賽者花1480元、1780元報名，拿到的物資卻參雜中國製商品，讓部分參賽者不滿。
二伯寫長文否認造假 回應採購中國贈品理由
對此，二伯昨日深夜在IG寫下長文回應，「一直以來，HAHABABY官網販售的商品，都以台灣製造為主要方向。這不是一句口號，而是我們對消費者的承諾，也是品牌一路以來始終沒有改變的核心」。
她也解釋路跑送的抱枕為何是中國製造，「大型活動所提供的部分贈品，因應活動時效、數量以及供應條件等因素辦理採購，相關非台灣產地的贈品，資訊我們也都於活動過程中完整揭露」。二伯在文末也感謝所有願意相信他們的粉絲，該篇貼文曝光後，獲得1.4萬人按讚。
HAHABABY為二伯在2021年創立的親子裝品牌，後來還有販售食品點心以及生活用品，年營業額據蔡阿嘎影片說法有破億元，相當驚人。不過該品牌也一直飽受抄襲罵聲，多次被認為花紋與樣式和日本品牌SOU．SOU非常接近，但關於這點，二伯未公開回應過。