雙颱風可能陸續生成！目前西北太平洋、南海海域預估將有2個熱帶擾動陸續生成，分別是95W和96W，根據氣象專家林得恩表示，95W成颱機率高，將一路往西北西方向移動，可能生成為中度颱風至強烈颱風等級，並於下周三、周四（8日、9日）接近台灣東部海域；另一個則為96W，有機會生成輕度颱風，並持續往海南島方向行徑，目前對台灣無直接影響。同時，氣象專家吳德榮表示，先發展的有機會取得第9號颱風「巴威」的命名，其中關島東方擾動，則有增強至「聖嬰年」典型強颱機率。
雙颱有機會生成！熱帶擾動接力發展：最新路徑、對台影響曝光
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，根據今晨各國最新氣象模式及AI模式模擬結果均顯示，在西北太平洋及南海海域未來1至2天，將有2個熱帶擾動即將生成，但因彼此距離遙遠，不會有雙颱效應，各走各的。林得恩分析，其中一個為95W，目前距離台灣約4500公里，團隊評估，再生成為熱帶性低氣壓機會高，其將進入非常適合繼續發展的海域，成颱機會同樣高。
林得恩指出，在環境駛流場的導引下，將往西北西方向移動，期間強度增強為中度颱風至強烈颱風等級之間，由於擾動的size相當大，若太平洋高壓勢力更為西伸，擾動路徑就會偏西，可能於7月8日、7月9日前後接近台灣東部海域，需要加強注意。
另一個則為「96W」，林得恩認為，當其經過菲島陸地，並進入南海後，亦有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，路徑持續往海南島方向行進，目前評估對台灣無直接影響。但需提醒民眾，目前時間尚久，環境還在調整，不確定性大，尚無需過度緊張，應持續追蹤監測。
典型聖嬰年強颱來了！今全台熱爆：明起最高溫飆38度
同時，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，關島東方及南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，先發展的、將取得第9號颱風「巴威」的命名？目前關島東方的擾動、則有增強至「聖嬰年」典型強颱的機率（因接近聖嬰高海溫區）。但若進一步論及兩者對台威脅，以關島東方的擾動有較高的機率，還言之過早，尚待觀察各國模式調整。
吳德榮指出，今日太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲、午後有對流在山區發展，少部分平地偶有受到影響的機率。各地區氣溫如下：北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部23至36度。
針對本周天氣，吳德榮進一步分析，明日至下週三（2至8日）太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。明起熱如盛夏、全臺最高氣溫雖比上一波略低，仍可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。下週四（9日）的天氣，將視颱風動向而定，尚待觀察。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，根據今晨各國最新氣象模式及AI模式模擬結果均顯示，在西北太平洋及南海海域未來1至2天，將有2個熱帶擾動即將生成，但因彼此距離遙遠，不會有雙颱效應，各走各的。林得恩分析，其中一個為95W，目前距離台灣約4500公里，團隊評估，再生成為熱帶性低氣壓機會高，其將進入非常適合繼續發展的海域，成颱機會同樣高。
另一個則為「96W」，林得恩認為，當其經過菲島陸地，並進入南海後，亦有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，路徑持續往海南島方向行進，目前評估對台灣無直接影響。但需提醒民眾，目前時間尚久，環境還在調整，不確定性大，尚無需過度緊張，應持續追蹤監測。
典型聖嬰年強颱來了！今全台熱爆：明起最高溫飆38度
同時，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，關島東方及南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，先發展的、將取得第9號颱風「巴威」的命名？目前關島東方的擾動、則有增強至「聖嬰年」典型強颱的機率（因接近聖嬰高海溫區）。但若進一步論及兩者對台威脅，以關島東方的擾動有較高的機率，還言之過早，尚待觀察各國模式調整。
吳德榮指出，今日太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲、午後有對流在山區發展，少部分平地偶有受到影響的機率。各地區氣溫如下：北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部23至36度。
針對本周天氣，吳德榮進一步分析，明日至下週三（2至8日）太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。明起熱如盛夏、全臺最高氣溫雖比上一波略低，仍可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。下週四（9日）的天氣，將視颱風動向而定，尚待觀察。