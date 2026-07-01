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根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息指出，洛杉磯湖人隊當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的經紀公司「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）證實，詹姆斯已正式通知湖人球團「可以開始著手沒有他的建隊計畫」，因為他將在2026-27賽季轉戰其他球隊，正式告別效力長達8年的紫金軍團。即將迎來生涯第24個賽季的詹姆斯，近年來不斷展現對抗年齡的恐怖身體素質。外界先前曾多次猜測他是否在今年球季結束後就選擇退役，但根據許多媒體報導，都能看出詹姆斯從未認真考慮過退休。如今，他決定繼續延續他傳奇的職業生涯，但目的地將不再是洛杉磯。詹姆斯在2018年加盟湖人，並於2020年率領球隊奪下隊史第17座總冠軍，這8年來他早已成為紫金大軍的看板人物。隨著他正式投入自由市場，也宣告了洛杉磯一個輝煌時代的終結。隨著詹姆斯將轉隊的消息公開，整個聯盟的自由市場瞬間陷入瘋狂，這名NBA歷史得分王接下來的落腳處引發全球球迷熱烈討論。根據《ESPN》報導，近日金州勇士隊正處於自由市場中極具優勢的領跑位置。消息來源透露，詹姆斯極有可能選擇「大幅降薪」加盟勇士，在職業生涯的尾聲，與長年的宿敵兼好友柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）聯手，衝擊生涯最後一座總冠軍。不過，勇士想搶下這尊大佛並非毫無懸念。詹姆斯的兩大前東家克里夫蘭騎士隊與邁阿密熱火隊，目前也傳出對迎回這位奪冠功臣抱持高度興趣。不論是選擇回到家鄉克里夫蘭「落葉歸根」，還是重返邁阿密重溫「三巨頭」榮光，都可能左右詹姆斯最後的決定。