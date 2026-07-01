2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月2日32強淘汰賽，由L組第1的英格蘭交手K組第3的剛果民主共和國（民主剛果）。作為熱門球隊，英格蘭迎來了淘汰賽首輪賽事，但這場比賽看似會是一場消耗戰。英格蘭以L組第1之姿迎戰一支專為製造麻煩而生的民主剛果，堅韌的低位防守、極具威脅的防守反擊，以及狀態火熱的門將，是民主剛果在小組賽的特色，英格蘭面臨的挑戰顯而易見。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽英格蘭VS民主剛果的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/2 英格蘭VS民主剛果基本資訊
📍英格蘭VS民主剛果戰力分析
📍英格蘭VS民主剛果戰術分析
📍英格蘭VS民主剛果預測先發名單與傷兵名單
📍英格蘭VS民主剛果近期狀態
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/2 英格蘭VS民主剛果基本資訊
📍比賽對戰：英格蘭VS民主剛果（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月2日 凌晨12點（台灣時間）
📍比賽地點：賓士體育場（亞特蘭大）
📍主裁判：穆哈德馬（Adham Makhadmeh，約旦）
📍英格蘭VS民主剛果戰力分析
英格蘭：陣容接近完整，主要缺陣者為詹姆斯（Reece James），昆薩（Jarell Quansah）也預期無法趕上此役。凱恩（Harry Kane）領銜鋒線，貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）提供突破銳利度，賴斯（Declan Rice）坐鎮中場並同時具備定位球威脅。
總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在大賽中擁有豐富經驗，當英格蘭能積極壓迫、快速轉移球權，並不斷創造角球與第二波進攻機會時，將會是他們狀態最好的時刻。英格蘭唯一的隱憂是如同對陣迦納時的情況，如果他們為了保住領先優勢而退入深度防守，可能會引來對手施壓並打亂自身節奏。
民主剛果：沒有任何傷兵狀態。姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防指揮，門將姆帕西（Lionel Mpasi）在小組賽表現優異，維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）則能提供極具速度的實質反擊威脅。
總教練德薩布爾（Sebastien Desabre）預計將擺出緊湊的低位防守來挫敗英格蘭，並尋求快速反擊與定位球機會，這正是他們逼平葡萄牙的成功方程式。他們組織嚴密且難以攻破，只要能緊咬比分，就是他們破門的最佳途徑。
📍英格蘭VS民主剛果戰術分析
英格蘭：英格蘭將主導控球權並試圖瓦解對方的鐵桶陣。圖赫爾信任的進攻套路是，讓薩卡和拉什福德（Marcus Rashford）衝擊民主剛果的邊翼衛，將球送進禁區給貝林漢姆，並利用他們巧妙的角球戰術。只要英格蘭保持高節奏並掌控局勢，機會自然會出現。
民主剛果：民主剛果會重兵佈防後場、保持陣型緊湊，賭英格蘭找不到突破口。有了姆本巴領銜防線和狀態絕佳的姆帕西，他們有能力讓這場比賽變得十分棘手；加上維薩與巴坎布的危險性，英格蘭絕不能掉以輕心。靠著反擊或定位球得分，將是剛果爆冷獲勝的藍圖。
總結：這種類型的比賽，英格蘭的實力優勢終究會顯現，但可能無法速戰速決。要撬開頑強的防線，需要耐心。一次成功的定位球或一次極致的個人發揮，或許要在比賽尾聲才能稍微喘口氣。這會是一場艱難、受控，但最終比分看起來相對輕鬆的比賽。
📍英格蘭VS民主剛果傷兵名單與預測先發
英格蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，腿部傷勢）、寬薩（Jarell Quansah，腳踝傷勢）
民主剛果傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：
預測先發陣容
⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1 ）：
⚽民主剛果預測先發（3-5-2）：
📍英格蘭VS民主剛果近期狀態
英格蘭：儘管在小組賽第3輪以2：0擊敗巴拿馬順利拿下L組第1，但英格蘭在小組賽大部分時間的表現有些華而不實，這也讓他們在挑戰連續5次闖8強的路上，增添了幾分緊張氣氛。在圖赫爾的帶領下，英格蘭在正式比賽中通常能漸入佳境，過去11場正式比賽贏下了10場（1和），而唯一的和局正是小組賽面對非洲球隊迦納。
自圖赫爾執教英格蘭以來（13勝2和2負），未能贏球的4場比賽中，有高達50%是面對非洲球隊（1和1負）。考慮到「三獅軍團」近15場勝仗中有14場都伴隨著「完封」對手，防守端不失球或許將是避免重蹈覆轍的關鍵。
民主剛果：民主剛果將創造歷史，迎來隊史首場世界盃淘汰賽，他們是憑藉著K組第3的成績晉級。在小組賽第3輪以3：1擊敗烏茲別克，足以讓他們以戰績最好的小組第3挺進32強；而在小組賽首戰逼平葡萄牙，更證明了他們面對歐洲頂級強權時，絕對是個難纏的對手。
儘管民主剛果在過去5場比賽中僅拿下1勝（2和2負），但他們絕不是「軟柿子」，自2022年3月以來，民主剛果在任何正式比賽中，從未輸超過1球以上。
歷史對戰紀錄：雙方過去沒有交手紀錄。這是英格蘭與民主剛果在正式比賽中的首次碰頭，因此比賽的走向將取決於近期的狀態與戰術對位。儘管英格蘭是壓倒性的熱門，但在淘汰賽中面對組織嚴密的黑馬，戰況往往會變得令人神經緊繃。
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃民主剛國國家隊球員名單
▪️門將：埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）
▪️後衛：巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）
▪️中場：邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）
▪️前鋒：巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/2 英格蘭VS民主剛果基本資訊
📍英格蘭VS民主剛果戰力分析
📍英格蘭VS民主剛果戰術分析
📍英格蘭VS民主剛果預測先發名單與傷兵名單
📍英格蘭VS民主剛果近期狀態
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃民主剛果國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：英格蘭VS民主剛果（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月2日 凌晨12點（台灣時間）
📍比賽地點：賓士體育場（亞特蘭大）
📍主裁判：穆哈德馬（Adham Makhadmeh，約旦）
英格蘭：陣容接近完整，主要缺陣者為詹姆斯（Reece James），昆薩（Jarell Quansah）也預期無法趕上此役。凱恩（Harry Kane）領銜鋒線，貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）提供突破銳利度，賴斯（Declan Rice）坐鎮中場並同時具備定位球威脅。
總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在大賽中擁有豐富經驗，當英格蘭能積極壓迫、快速轉移球權，並不斷創造角球與第二波進攻機會時，將會是他們狀態最好的時刻。英格蘭唯一的隱憂是如同對陣迦納時的情況，如果他們為了保住領先優勢而退入深度防守，可能會引來對手施壓並打亂自身節奏。
民主剛果：沒有任何傷兵狀態。姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防指揮，門將姆帕西（Lionel Mpasi）在小組賽表現優異，維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）則能提供極具速度的實質反擊威脅。
總教練德薩布爾（Sebastien Desabre）預計將擺出緊湊的低位防守來挫敗英格蘭，並尋求快速反擊與定位球機會，這正是他們逼平葡萄牙的成功方程式。他們組織嚴密且難以攻破，只要能緊咬比分，就是他們破門的最佳途徑。
英格蘭：英格蘭將主導控球權並試圖瓦解對方的鐵桶陣。圖赫爾信任的進攻套路是，讓薩卡和拉什福德（Marcus Rashford）衝擊民主剛果的邊翼衛，將球送進禁區給貝林漢姆，並利用他們巧妙的角球戰術。只要英格蘭保持高節奏並掌控局勢，機會自然會出現。
民主剛果：民主剛果會重兵佈防後場、保持陣型緊湊，賭英格蘭找不到突破口。有了姆本巴領銜防線和狀態絕佳的姆帕西，他們有能力讓這場比賽變得十分棘手；加上維薩與巴坎布的危險性，英格蘭絕不能掉以輕心。靠著反擊或定位球得分，將是剛果爆冷獲勝的藍圖。
總結：這種類型的比賽，英格蘭的實力優勢終究會顯現，但可能無法速戰速決。要撬開頑強的防線，需要耐心。一次成功的定位球或一次極致的個人發揮，或許要在比賽尾聲才能稍微喘口氣。這會是一場艱難、受控，但最終比分看起來相對輕鬆的比賽。
英格蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，腿部傷勢）、寬薩（Jarell Quansah，腳踝傷勢）
民主剛果傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：
預測先發陣容
⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1 ）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|皮克福德
|Jordan Pickford
|後衛
|斯通斯
|John Stones
|後衛
|格伊
|Marc Guéhi
|後衛
|孔薩
|Ezri Konsa
|後衛
|奧賴利
|Nico O’Reilly
|中場
|賴斯
|Declan Rice
|中場
|安德森
|Elliot Anderson
|中場
|薩卡
|Bukayo Saka
|前鋒
|貝林漢姆
|Jude Bellingham
|前鋒
|拉什福德
|Marcus Rashford
|前鋒
|凱恩
|Harry Kane
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|姆帕西
|Lionel Mpasi
|後衛
|卡普亞迪
|Steve Kapuadi
|後衛
|姆本巴
|Chancel Mbemba
|後衛
|圖安澤貝
|Axel Tuanzebe
|後衛
|萬-比薩卡
|Aaron Wan-Bissaka
|中場
|薩迪基
|Noah Sadiki
|中場
|穆圖薩米
|Samuel Moutoussamy
|中場
|穆考
|Ngal'ayel Mukau
|前鋒
|馬蘇亞庫
|Arthur Masuaku
|前鋒
|巴坎布
|Cedric Bakambu
|前鋒
|維薩
|Yoane Wissa
英格蘭：儘管在小組賽第3輪以2：0擊敗巴拿馬順利拿下L組第1，但英格蘭在小組賽大部分時間的表現有些華而不實，這也讓他們在挑戰連續5次闖8強的路上，增添了幾分緊張氣氛。在圖赫爾的帶領下，英格蘭在正式比賽中通常能漸入佳境，過去11場正式比賽贏下了10場（1和），而唯一的和局正是小組賽面對非洲球隊迦納。
自圖赫爾執教英格蘭以來（13勝2和2負），未能贏球的4場比賽中，有高達50%是面對非洲球隊（1和1負）。考慮到「三獅軍團」近15場勝仗中有14場都伴隨著「完封」對手，防守端不失球或許將是避免重蹈覆轍的關鍵。
民主剛果：民主剛果將創造歷史，迎來隊史首場世界盃淘汰賽，他們是憑藉著K組第3的成績晉級。在小組賽第3輪以3：1擊敗烏茲別克，足以讓他們以戰績最好的小組第3挺進32強；而在小組賽首戰逼平葡萄牙，更證明了他們面對歐洲頂級強權時，絕對是個難纏的對手。
儘管民主剛果在過去5場比賽中僅拿下1勝（2和2負），但他們絕不是「軟柿子」，自2022年3月以來，民主剛果在任何正式比賽中，從未輸超過1球以上。
歷史對戰紀錄：雙方過去沒有交手紀錄。這是英格蘭與民主剛果在正式比賽中的首次碰頭，因此比賽的走向將取決於近期的狀態與戰術對位。儘管英格蘭是壓倒性的熱門，但在淘汰賽中面對組織嚴密的黑馬，戰況往往會變得令人神經緊繃。
📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單
▪️門將：皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）
▪️後衛：詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）
▪️中場：亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。
▪️前鋒：薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）
📍2026世界盃民主剛國國家隊球員名單
▪️門將：埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）
▪️後衛：巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）
▪️中場：邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）
▪️前鋒：巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西2：1日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國1（3）：（4）1巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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