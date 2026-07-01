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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，7月2日凌晨12點由英格蘭交手民主剛果。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/2 英格蘭VS民主剛果基本資訊

📍英格蘭VS民主剛果戰力分析

▲2026世界盃32強淘汰賽K組3名的剛果民主共和國（民主剛果），對決L組第1名的英格蘭，盼能爆冷殺進16強。（圖／美聯社／達志影像）

📍英格蘭VS民主剛果戰術分析

▲2026世界盃32強淘汰賽，英格蘭若想順利通過民主剛果，必須要有耐心，慢慢突破對方鐵桶陣。（圖/達志影像/美聯社）

📍英格蘭VS民主剛果傷兵名單與預測先發

⚽英格蘭預測先發（4-2-3-1 ）：

位置 姓名 英文姓名 門將 皮克福德 Jordan Pickford 後衛 斯通斯 John Stones 後衛 格伊 Marc Guéhi 後衛 孔薩 Ezri Konsa 後衛 奧賴利 Nico O’Reilly 中場 賴斯 Declan Rice 中場 安德森 Elliot Anderson 中場 薩卡 Bukayo Saka 前鋒 貝林漢姆 Jude Bellingham 前鋒 拉什福德 Marcus Rashford 前鋒 凱恩 Harry Kane

⚽民主剛果預測先發（3-5-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 姆帕西 Lionel Mpasi 後衛 卡普亞迪 Steve Kapuadi 後衛 姆本巴 Chancel Mbemba 後衛 圖安澤貝 Axel Tuanzebe 後衛 萬-比薩卡 Aaron Wan-Bissaka 中場 薩迪基 Noah Sadiki 中場 穆圖薩米 Samuel Moutoussamy 中場 穆考 Ngal'ayel Mukau 前鋒 馬蘇亞庫 Arthur Masuaku 前鋒 巴坎布 Cedric Bakambu 前鋒 維薩 Yoane Wissa

📍英格蘭VS民主剛果近期狀態

📍2026世界盃英格蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃民主剛國國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國1（3）：（4）1巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月2日32強淘汰賽，由L組第1的英格蘭交手K組第3的剛果民主共和國（民主剛果）。作為熱門球隊，英格蘭迎來了淘汰賽首輪賽事，但這場比賽看似會是一場消耗戰。英格蘭以L組第1之姿迎戰一支專為製造麻煩而生的民主剛果，堅韌的低位防守、極具威脅的防守反擊，以及狀態火熱的門將，是民主剛果在小組賽的特色，英格蘭面臨的挑戰顯而易見。英格蘭VS民主剛果（世界盃32強淘汰賽）2026年7月2日 凌晨12點（台灣時間）賓士體育場（亞特蘭大）穆哈德馬（Adham Makhadmeh，約旦）陣容接近完整，主要缺陣者為詹姆斯（Reece James），昆薩（Jarell Quansah）也預期無法趕上此役。凱恩（Harry Kane）領銜鋒線，貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）提供突破銳利度，賴斯（Declan Rice）坐鎮中場並同時具備定位球威脅。總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在大賽中擁有豐富經驗，當英格蘭能積極壓迫、快速轉移球權，並不斷創造角球與第二波進攻機會時，將會是他們狀態最好的時刻。英格蘭唯一的隱憂是如同對陣迦納時的情況，如果他們為了保住領先優勢而退入深度防守，可能會引來對手施壓並打亂自身節奏。沒有任何傷兵狀態。姆本巴（Chancel Mbemba）坐鎮後防指揮，門將姆帕西（Lionel Mpasi）在小組賽表現優異，維薩（Yoane Wissa）與巴坎布（Cedric Bakambu）則能提供極具速度的實質反擊威脅。總教練德薩布爾（Sebastien Desabre）預計將擺出緊湊的低位防守來挫敗英格蘭，並尋求快速反擊與定位球機會，這正是他們逼平葡萄牙的成功方程式。他們組織嚴密且難以攻破，只要能緊咬比分，就是他們破門的最佳途徑。英格蘭將主導控球權並試圖瓦解對方的鐵桶陣。圖赫爾信任的進攻套路是，讓薩卡和拉什福德（Marcus Rashford）衝擊民主剛果的邊翼衛，將球送進禁區給貝林漢姆，並利用他們巧妙的角球戰術。只要英格蘭保持高節奏並掌控局勢，機會自然會出現。民主剛果會重兵佈防後場、保持陣型緊湊，賭英格蘭找不到突破口。有了姆本巴領銜防線和狀態絕佳的姆帕西，他們有能力讓這場比賽變得十分棘手；加上維薩與巴坎布的危險性，英格蘭絕不能掉以輕心。靠著反擊或定位球得分，將是剛果爆冷獲勝的藍圖。這種類型的比賽，英格蘭的實力優勢終究會顯現，但可能無法速戰速決。要撬開頑強的防線，需要耐心。一次成功的定位球或一次極致的個人發揮，或許要在比賽尾聲才能稍微喘口氣。這會是一場艱難、受控，但最終比分看起來相對輕鬆的比賽。禁賽：無傷勢疑慮：詹姆斯（Reece James，腿部傷勢）、寬薩（Jarell Quansah，腳踝傷勢）禁賽：無傷勢疑慮：儘管在小組賽第3輪以2：0擊敗巴拿馬順利拿下L組第1，但英格蘭在小組賽大部分時間的表現有些華而不實，這也讓他們在挑戰連續5次闖8強的路上，增添了幾分緊張氣氛。在圖赫爾的帶領下，英格蘭在正式比賽中通常能漸入佳境，過去11場正式比賽贏下了10場（1和），而唯一的和局正是小組賽面對非洲球隊迦納。自圖赫爾執教英格蘭以來（13勝2和2負），未能贏球的4場比賽中，有高達50%是面對非洲球隊（1和1負）。考慮到「三獅軍團」近15場勝仗中有14場都伴隨著「完封」對手，防守端不失球或許將是避免重蹈覆轍的關鍵。民主剛果將創造歷史，迎來隊史首場世界盃淘汰賽，他們是憑藉著K組第3的成績晉級。在小組賽第3輪以3：1擊敗烏茲別克，足以讓他們以戰績最好的小組第3挺進32強；而在小組賽首戰逼平葡萄牙，更證明了他們面對歐洲頂級強權時，絕對是個難纏的對手。儘管民主剛果在過去5場比賽中僅拿下1勝（2和2負），但他們絕不是「軟柿子」，自2022年3月以來，民主剛果在任何正式比賽中，從未輸超過1球以上。雙方過去沒有交手紀錄。這是英格蘭與民主剛果在正式比賽中的首次碰頭，因此比賽的走向將取決於近期的狀態與戰術對位。儘管英格蘭是壓倒性的熱門，但在淘汰賽中面對組織嚴密的黑馬，戰況往往會變得令人神經緊繃。▪️皮克福德（Jordan Pickford）、亨德森（Dean Henderson）、特拉福德（James Trafford）▪️詹姆斯（Reece James）、利夫拉門托（Tino Livramento）、斯通斯（John Stones）、格伊（Marc Guéhi）、孔薩（Ezri Konsa）、伯恩（Dan Burn）、昆薩（Jarell Quansah）、奧賴利（Nico O’Reilly）▪️亨德森（Jordan Henderson）、安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）、梅努（Kobbie Mainoo）、加納（James Garner）、貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅傑斯（Morgan Rogers）。▪️薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）、埃澤（Eberechi Eze）、拉什福德（Marcus Rashford）、戈登（Anthony Gordon）、凱恩（Harry Kane）、沃特金斯（Ollie Watkins）、東尼（Ivan Toney）▪️埃波羅（Matthieu Epolo）、法尤盧（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）▪️巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）、布希里（Rocky Bushiri）、卡盧盧（Gedeon Kalulu）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、卡揚貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、姆本巴（Chancel Mbemba）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）▪️邦貢達（Theo Bongonda）、西彭加（Brian Cipenga）、埃利亞（Meshack Elia）、卡庫塔（Gael Kakuta）、卡揚貝（Edo Kayembe）、姆布庫（Nathanael Mbuku）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、穆考（Ngal'ayel Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、薩迪基（Noah Sadiki）▪️巴坎布（Cedric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、馬耶萊（Fiston Mayele）、維薩（Yoane Wissa）