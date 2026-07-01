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NBA 交易市場於今（1）日傳出重大震撼消息！據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，多倫多暴龍隊與洛杉磯快艇隊正式達成一筆「7換1」的重磅交易。兩屆總冠軍賽MVP科懷·雷納德（Kawhi Leonard）正式重返當年奪冠福地多倫多，而快艇隊則換回包括英格拉姆（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）在內的多名潛力戰力與選秀資產。據悉，雷納德已表態計畫在暴龍隊以球員身份退役。交易細節如下：📍暴龍隊獲得：科懷·雷納德。📍快艇隊獲得：英格拉姆（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）、2027 年與 2029 年首輪籤、2030 年首輪互換權，以及 2 個次輪籤。現年35歲的雷納德，生涯曾兩度奪下總冠軍並榮膺FMVP。他最為人稱道的傳奇篇章，莫過於2018-19賽季效力暴龍期間，帶領球隊擊潰強敵拿下隊史首冠。隨後他轉戰洛杉磯快艇度過了七個賽季，儘管近年飽受傷病困擾，但他上賽季出賽65場，場均繳出27.9分6.4籃板1.9抄截的頂級表現，並入選年度第二隊，證明其健康時仍具備聯盟頂尖統治力。由於雷納德合約僅剩最後一年，快艇隊在無意提供長期續約的情況下，選擇與暴龍達成協議，讓這名傳奇鋒線回到最熟悉的北境之地。對於暴龍隊而言，雷納德的歸隊不僅是球隊戰力的升級，更讓球隊在關鍵時刻擁有了一名致命封喉的武器，他擁有沉穩高效的中距離急停跳投與防守端鎖死對手核心的能力，在季後賽已證明過自己。另一方面，快艇隊換回的英格拉姆現年28歲，擁有203公分的身高與杜蘭特式的修長手感。上賽季在暴龍隊擔任進攻核心的他，場均貢獻21.5分，具備出色的持球單打與組織能力，這筆交易將為快艇隊注入更多中生代戰力與側翼深度，兩隊各取所需。