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二伯創立的童裝品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，如今又有網友將焦點轉向品牌販售周邊商品。有一台售價1232元的電風扇，包裝及宣傳頁面皆標示「台灣製造（Made in Taiwan）」，不過有網友比對經濟部標準檢驗局（BSMI）公開資料後提出質疑，認為同一型號產品資訊疑似與中國東莞廠商有關，引發討論。網友表示，自己查詢BSMI認證資料時，發現HAHABABY風扇所使用的型號與產品資訊，與一間中國東莞公司的產品相同，因此發文詢問：「這款到底是台灣製造還是中國製造？」他表示不排除是自己查詢有誤，但因型號及產品資訊一致，因此希望品牌能出面說明。該名網友寫道：「請問有沒有大神可以解釋HAHABABY這款電風扇是台灣製造還是中國製造？為什麼我查經濟部標準檢驗局，同樣型號款式的生產廠商寫的是中國東莞的公司？」他也提出疑問，是否為東莞公司在台設廠生產，或是品牌僅是在台灣申請BSMI認證，因此對外標示為「台灣製造」。他也呼籲希望品牌能進一步解釋「台灣製造」的定義，「所以要不要出來解釋hahababy的台灣製造的定義是什麼？」截至目前，HAHABABY尚未針對相關質疑公開回應，而網友比對內容是否足以證明商品實際製造地，仍有待品牌進一步說明。