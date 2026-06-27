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▲蔡阿嘎2024年揭發前員工蘿拉涉嫌「AB合約」事件，震驚網紅圈。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

百萬YouTuber蔡阿嘎是台灣流量最高的YouTuber之一，一舉一動都備受外界關注。近日他因赴日本請街頭畫家替兒子畫肖像，事後卻拿畫作與AI生成圖片比較，甚至發起投票，引發不尊重創作者的質疑，爭議更延燒到日本媒體。對此他拍片反擊外界批評，怒轟遭「紅媒帶風向」，還被發現於粉絲群組號召「嘎家軍」協助擴散訊息，再度掀起討論。《NOWnews今日新聞》整理蔡阿嘎近年三大爭議事件，帶您一次看懂。蔡阿嘎日前赴日本旅遊時，花200元台幣請街頭畫家替兒子繪製肖像畫，事後又利用AI生成相似風格圖片，並在社群發起投票，詢問粉絲認為哪一張比較好看，遭網友批評是在拿AI與真人創作者比較，對畫家缺乏尊重。面對外界批評，蔡阿嘎拍片道歉，強調自己的初衷是想表達「人類創作比AI更有溫度」，並非貶低畫家。不過事件並未平息，隨後又有疑似內部社群對話流出，內容顯示他要求粉絲團「嘎家軍」協助擴散正確資訊、反擊酸民。蔡阿嘎事後轉發相關報導，並寫下「沒錯！正確訊息必須靠嘎家軍擴散」，間接證實群組內容，再度引發外界議論。2024年6月，蔡阿嘎突然透過律師聲明宣布，解除與合作多年的資深員工蘿拉（林沛蓁）的合作關係。隨後他拍片說明，指控蘿拉利用「AB合約」手法，涉嫌私下偽造合約、侵吞公司與廠商款項，造成公司重大損失，金額超過台幣三千萬元。蔡阿嘎也表示，蘿拉還涉及以公司名義牟利、索取公關品及霸凌同事等行為，事件曝光後震驚網紅圈，也讓「AB合約」成為當時熱門關鍵字。除了近期AI畫家風波，蔡阿嘎2023年赴日本拍攝「日本5家超難吃的連鎖麵店」影片，同樣引發巨大爭議。影片中團隊在店內高聲評論餐點、集體共食及嫌棄餐點的反應，被日本網友認為相當失禮，被台灣網友認為他「丟臉丟到國外去」。影片遭大量轉載至日本社群後，引發台日網友撻伐，批評丟了台灣人的臉。蔡阿嘎事後緊急將影片下架，並拍攝鞠躬道歉影片，同時發布中、日文聲明，希望向日本民眾及店家致歉。