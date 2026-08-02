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▲姚元浩不顧曾沛慈在玩遊戲，不停在一旁朝她丟球。（圖／嗨!營業中YouTube）

曾沛慈3年前曾參與節目《嗨！營業中》第2季，近日她在節目單元《嗨！休息中》與姚元浩的互動再次被挖出討論。當時節目組在遊樂場拍遊戲環節，曾沛慈要依據抽到的字卡，去想歌詞有關聯的歌曲，結果在她搶答還有唱歌的時候，姚元浩卻在一旁拚命拿球池的塑膠球猛丟曾沛慈，甚至還故意對準頭部，這畫面讓粉絲氣炸，直呼「超不尊重人」。《嗨！休息中》當時舉辦小遊戲，拍攝場地在遊樂場，有溜滑梯、球池等設施。鹿希派第一個上場答題，當時氣氛還很正常，怎料遊戲玩到尾聲，姚元浩開始坐到球池邊，拿球丟人。到了曾沛慈玩遊戲時，姚元浩更變本加厲，不停用球攻擊曾沛慈頭部，她當下明明在看題目、唱歌，都沒有還手，姚元浩還是不打算停下來。最後甚至就連工作人員都看不下去，在場外出聲提醒姚元浩「不能一直丟啦」，姚元浩也不停手。一旁的莎莎制止也沒用，直接露出無奈表情，結果到了下一位李玉璽上場時，姚元浩又突然不丟了，給人一種只針對曾沛慈的感覺，讓觀眾替曾沛慈抱不平。這段畫面近日再度於社群瘋傳，粉絲看了也紛紛留言抨擊姚元浩：「而且他是用力丟耶，誇張」、「點進去看之前我以為是什麼有問題的小孩，結果仔細一看是姚元浩」、「沛慈表情感覺已經有點不太對勁了….. 想做節目效果這也很過分了」、「什麼叫國小直男？ 他已經44歲了，就只是個無禮中年男子」、「超討厭欸，有夠沒素質」、「故意一直丟頭，超不尊重人」。曾沛慈今年靠著在中國實境節目《浪姐7》（乘風2026）的優秀表現再度爆紅，最後更擊敗一眾中國歌手，奪得冠軍，人氣水漲船高，因此過去上綜藝節目的片段才會被挖出討論。而姚元浩是《嗨！營業中》的固定班底，1至6集全都有參與拍攝，他在節目中也曾與鬼鬼、陳鴻等人發生過爭執，做事較為我行我素。