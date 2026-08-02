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🟡7-ELEVEN

▲7-11父親節咖啡優惠8月2日起開跑。（圖／業者提供）

▲7-11自7月28日至8月1日限時5天促銷。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11精品美式、精品拿鐵寄杯買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11好茶不打烊 HAPPY HOURS，每週一至週五 21:00～24:00 指定品項買一送一。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月31日至8月4日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六日指定時段祭出大杯美式、拿鐵29元。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲星巴克即日起至8月11日期間，星沁爽指定品項大杯單一價99元。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡85度C

▲85度C慶祝22周年慶，8月5日當天上午10時至晚間10時期間，大杯咖啡系列第2杯30元。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎即日起至8月9日慶祝父親節，任選4盒濾掛／浸泡咖啡享買1送1。（圖／業者提供）

本周最新咖啡優惠出爐！7-11父親節咖啡來了，今（2）日起至8月8日APP上架開賣，；星巴克則推出指定星沁爽99元，85度C周年慶第2杯30元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（8月2日至8月8日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾黃金蕎麥茶2送2，5折（原價60元、特價30元）◾冰淇淋紅茶2送2，5折（原價65元、特價33元）◾輕焙烏龍紅茶2送2，5折（原價45元、特價23元）◾茶王烏龍買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾柳丁橙柚綠／芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日◾特大杯泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾特大杯波霸黑糖奶茶39元，4.9折（原價79元）◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）8月3日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，即日起至8月11日期間，星沁爽指定品項大杯單一價99元，可加15元升級特大杯，若以大杯最高價130元來算，約是7.6折。活動品項包括：蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽。85度C慶祝22周年慶，8月5日（周三）當天限定，上午10時至晚間10時期間，大杯咖啡系列第2杯只要30元，等於大杯美式平均單杯53元、大杯拿鐵平均單杯65元；當天還有麵包坊限定8.5折（限定門市）、生甜甜圈買5送1。8月1日至8月8日期間，長條蛋糕任選2入349元；8月6日至8月8日APP加碼，跨店取「大杯招牌咖啡、大杯拿鐵咖啡」買4送2。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。即日起至8月9日慶祝父親節，任選4盒濾掛／浸泡咖啡可享買1送1，僅供門市自取，不提供宅配服務，買一送一以價低者免費，不得與其他優惠併用。