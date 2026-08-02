本周最新咖啡優惠出爐！7-11父親節咖啡來了，今（2）日起至8月8日APP上架開賣，特大杯美式、特大杯厚乳拿鐵買8送8，每日限量1.5萬組，凌晨0時重新補貨，今天沒買到、隔天早點出手都能補杯；星巴克則推出指定星沁爽99元，85度C周年慶第2杯30元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（8月2日至8月8日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）
◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）
📍門市｜7月28日至7月31日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾黃金蕎麥茶2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾冰淇淋紅茶2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾輕焙烏龍紅茶2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾茶王烏龍買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜8月1日至8月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜即起至8月7日、21:00-00:00
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月31日至8月4日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾柳丁橙柚綠／芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜限8月2日、8月8日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
◾特大杯泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾特大杯波霸黑糖奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
🟡星巴克
8月3日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此外，即日起至8月11日期間，星沁爽指定品項大杯單一價99元，可加15元升級特大杯，若以大杯最高價130元來算，約是7.6折。活動品項包括：蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽。
🟡85度C
85度C慶祝22周年慶，8月5日（周三）當天限定，上午10時至晚間10時期間，大杯咖啡系列第2杯只要30元，等於大杯美式平均單杯53元、大杯拿鐵平均單杯65元；當天還有麵包坊限定8.5折（限定門市）、生甜甜圈買5送1。
8月1日至8月8日期間，長條蛋糕任選2入349元；8月6日至8月8日APP加碼，跨店取「大杯招牌咖啡、大杯拿鐵咖啡」買4送2。
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
即日起至8月9日慶祝父親節，任選4盒濾掛／浸泡咖啡可享買1送1，僅供門市自取，不提供宅配服務，買一送一以價低者免費，不得與其他優惠併用。
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📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）
◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾黃金蕎麥茶2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾冰淇淋紅茶2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾輕焙烏龍紅茶2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾茶王烏龍買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月31日至8月4日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾柳丁橙柚綠／芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜限8月2日、8月8日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
◾特大杯泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾特大杯波霸黑糖奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
8月3日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此外，即日起至8月11日期間，星沁爽指定品項大杯單一價99元，可加15元升級特大杯，若以大杯最高價130元來算，約是7.6折。活動品項包括：蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽。
85度C慶祝22周年慶，8月5日（周三）當天限定，上午10時至晚間10時期間，大杯咖啡系列第2杯只要30元，等於大杯美式平均單杯53元、大杯拿鐵平均單杯65元；當天還有麵包坊限定8.5折（限定門市）、生甜甜圈買5送1。
8月1日至8月8日期間，長條蛋糕任選2入349元；8月6日至8月8日APP加碼，跨店取「大杯招牌咖啡、大杯拿鐵咖啡」買4送2。
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
即日起至8月9日慶祝父親節，任選4盒濾掛／浸泡咖啡可享買1送1，僅供門市自取，不提供宅配服務，買一送一以價低者免費，不得與其他優惠併用。