我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張穎穎提到馬筱梅曾被前夫爆料的3000張私照開嗆。（圖／翻攝自微博@張穎穎YY）

汪小菲在2021年與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，於2024年跟馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月生下一子。不料馬筱梅日前直播時，強調自己並非是介入大S婚姻第三者，而引來汪小菲前女友張穎穎的不滿，先是發文批汪小菲與馬筱梅雙出軌後，還挖出馬筱梅曾被前夫爆料的3000張私照以及31秒的錄音檔，指控她婚內頻出軌，再度引發熱議。張穎穎在30日開嗆汪小菲與馬筱梅夫妻檔，怒批他們消費她來帶流量，還爆料兩人雙出軌。而緊接著她又連發多文以及回應粉絲留言繼續開嗆，還翻出馬筱梅前夫曾爆料的出軌私密照，「怎了，別人都不是榜樣，就妳3000多張和婚內頻繁出軌大叫31秒是榜樣？」除此之外，張穎穎還提醒汪小菲，「她可比我狠多了，（畢竟我只有嘴毒，什麼都沒爆呢）看她對前夫就知道了，最終你會更慘。」並直言汪小菲娶了馬筱梅後家裡越來越不好，「你不覺得你家越來越衰了嗎？」再度引發熱議。回顧事件起源，馬筱梅日前在直播間遭酸民批是介入大S婚姻的小三後，她否認並說網友跑錯棚，被部分網友解讀為是在暗指汪小菲前女友張穎穎，導致她直接發文開嗆，不僅爆料兩人雙出軌，還說汪小菲跟馬筱梅在一起期間，哭天喊地求她復合，「和妳在一起的時候，妳老公還哭天喊地的要和我在一起，是我斷掉的孽緣、施捨給妳的爛人，畢竟兩個爛人一定要鎖死才是真的般配。」言詞非常激烈。