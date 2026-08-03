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今天天氣：北台灣破36度 全台多雲到晴

▲今天各地多雲到晴，新竹以北、中南部近山區及花蓮有局部36度以上高溫。（圖／記者葉政勳攝）

今天空氣品質

明天天氣：水氣增多 3地防午後雷雨

▲未來ㄧ周台灣主要以午後降雨為主，下半周受到白海豚颱風影響，雨勢逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：白海豚颱風逼近 周末注意豪雨

▲白海豚颱風未來3至4天，強度預估都會維持中颱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，白海豚颱風路徑在周五（8月7日）通過琉球附近後，會有「一路往西」、「稍微往北」2種可能，對台灣來說，父親節周末（8月8日至8月9日）受影響較大，是否發布警報、風雨影響都還有待觀察。8月3日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴，午後南部及其他山區有零星短暫雷陣雨；天氣高溫炎熱，各地高溫約32至35度，新竹以北、中南部近山區及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，外出請留意防曬並多補充水分，而各地低溫約26至28度。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為東北風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。8月4日明天的天氣，氣象署說明，台灣位處大範圍低壓帶西側，環境轉偏東北風到北風、水氣增多，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、花東及中部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提及，周三、周四降雨增多，北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率；周五白海豚颱風外圍雲系接近，北部有局部短暫陣雨，中南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。周末兩天白海豚颱風及外圍環流影響，北部、中部山區有陣雨，北部山區有局部大雨或豪雨，北部及中部山區有局部大雨發生的機率，中南部、東北部及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。