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洛杉磯道奇隊閃電交易網羅底特律老虎隊「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），震撼全聯盟。史庫柏在1日（當地時間）賽後受訪時，首度吐露得知被交易當下的心境。面對待了9年的老東家與情同手足的隊友，這位連兩屆賽揚獎得主忍不住淚灑現場，更在鏡頭前沉默了13秒，才緩緩吐出「謝謝」兩字，能看出他已被情緒給溢滿。據美國體育權威媒體《ESPN》報導，史庫柏是在客場對戰奧克蘭運動家隊的比賽中得知這項消息。由於當天未排定登板，他一直待在俱樂部休息室內。當電話響起時，他坦言：「我立刻就知道那是怎麼一回事。當下我感覺，那並不是我回到球場上的適當時機。」就在比賽進行到第七局上半時，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）正式發布了這筆「3換1」的重磅交易。消息傳播之快，甚至連在休息區督軍的老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch），都是聽到觀眾席引發的劇烈騷動與對話才得知此事。史庫柏於2018年選秀會第9輪（整體第255順位）被老虎隊選中。回首這9年來的點滴，他對球團充滿無限感激：「我由衷感謝老虎隊。他們選中了我，給了一個來自小學校的年輕人機會。我曾犯過許多錯，但這支球隊始終相信我，甚至在我根本不夠資格站上投手丘的時候，依然每5天就派我先發。」儘管在交易大限前，球星從重建球隊被送往爭冠強權是聯盟常態，但這對首度親身經歷交易的史庫柏而言，仍感到難以置信。受訪時，他指著隊友所在的更衣室方向，情緒瞬間潰堤。他語帶哽咽、言詞停頓地說：「這真的很痛苦。我愛裡面的每一個人，他們是我這輩子最好的朋友。」在深呼吸並用手抹去臉上的淚水後，媒體問及即將前往新天地「道奇隊」的心情。史庫柏強忍著淚水抬起頭，先是說了一句「抱歉」，接著在鏡頭前陷入了長達13秒的靜默。在沉澱完複雜的情緒後，他才緩緩吐出一句：「我很期待（I'm excited）。」簡短的發言不僅道盡了對老東家的深深不捨，也展現出他準備好迎接道奇隊爭冠挑戰的決心。