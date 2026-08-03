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白海豚颱風路徑還是亂游不確定！侵台2劇本出爐

AI模式認為白海豚最終還是轉彎北上，傳統模式則普遍支持繼續西行直驅中國華中，而這條路徑也是對台灣影響加大的走法。

最關鍵的轉向點，就是白海豚颱風過了日本沖繩以後

▲白海豚目前路徑最關鍵的轉向點，就是白海豚颱風過了日本沖繩以後，可能會直接北轉直上，也可能持續向西前行。（圖/台灣颱風論壇臉書）

白海豚颱風最新暴風侵襲率！北部地區破20%不排除發海警

基隆市最高達到28％；其次是台北市、連江縣26%；新北市、宜蘭縣25％；新竹縣22%；新竹市21％。北部地區普遍都是20%以上

因此也不排除會發布海上颱風警報。

▲氣象署「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，基隆市最高達到28％；其次是台北市、連江縣26%；新北市、宜蘭縣25％。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風日前已經減弱為中度颱風，不過其路徑目前依舊沒有辦法確定，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，目前AI模式以及傳統模式中後期還是出現不同走勢，一個認為會轉彎北上、一個則認為會持續西行，兩種走法對台灣的影響有很大的差別。而根據中央氣象署最新暴風圈侵襲率預估，目前北部地區都有超過20%以上的機率，都還要繼續觀察。「台灣颱風論壇」說，白海豚目前最新路徑，AI模式與傳統模式，在中後期出現不同的走勢，「台灣颱風論壇」提到，，但目前颱風還距離尚遠，所以還是會不斷調整，這幾天都先參考看看就好，等距離近一點再來評估影響狀況，才會比較可靠一些。而根據氣象署「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，，中部地區介於10%至20%之間，南部地區則都是10%以下。氣象署表示，周五颱風外圍雲系接近，各地短暫陣雨機率增加，周六日是白海豚最靠近台灣的時刻，預估此時仍可維持中度颱風至輕度颱風上限，但後續路徑不確定仍然很大，影響台灣程度需要視接近程度而定，