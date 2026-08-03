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好市多烤雞別再隨便買！主廚教正確買法：包裝先看這行字

▲好市多烤雞上都會標明「包裝時間（Pack Time）」，大廚認為是最能直接反映烤雞新鮮度與保水性的依據。（圖／好市多消費經驗老實說）

提斯解釋第一步驟會先檢查包裝上的「包裝時間（Pack Time）」，強調包裝時間最能直接反映烤雞新鮮程度與保水性的依據，若購買當天離製作時間越近，雞肉也更容易維持鮮嫩多汁的口感。

好市多烤雞吃不完怎麼辦？大廚公布2招「賣場不浪費被讚」

▲好市多烤雞份量大，若沒吃完建議可以做成雞肉飯、雞湯、咖哩等料理。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

美式賣場好市多（Costco）烤雞深受台灣人喜愛，並以大份量及高CP值聞名。但不少會員挑選好市多烤雞時，通常只會注意外觀是否正常，就隨意挑選一袋離開，，輕鬆將整隻雞的價值發揮到最大。根據美國美食旅遊媒體《Southern Living》報導，任教於美國北卡羅來納州夏洛特市約翰遜威爾斯大學（Johnson & Wales University）食品創新與技術學院資深講師，同時也是名專業主廚的提斯（Frederick J. Tiess），表示身為廚師總有不想下廚時候，經常購買現成烤雞作為餐點。提斯說明，自己最愛以祕魯風味為賣點的連鎖餐廳Viva Chicken烤雞，雖然如果是到一般超市或知名量販店好市多購買烤雞時，提斯解釋，一隻普通烤雞約可提供近2磅（約0.9公斤）的可食用雞肉，其中約46%是白肉、26%是深色肉。若以每人食用4盎司（約113公克）計算，一隻烤雞就足夠一家四口飽餐一頓，通常還會有剩餘。至於沒吃完的烤雞怎麼辦？提斯也建議千萬別急著丟，事實上，根據美國食品網站《Chowhound》過去報導，，不過實際做法依各國、各地區門市而異。