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洛杉磯道奇隊日前透過重磅交易，從底特律老虎隊換來了連續兩屆榮獲賽揚獎的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），球團也於3日正式官宣這項消息。隨著史庫柏的加盟，大谷翔平與史前者共同締造了美國職棒大聯盟（MLB）自設立賽揚獎將近70年以來，從未有過的歷史性驚人紀錄。在道奇隊確定網羅史庫柏後，美國數據公司「OptaSTATS」立刻在官方X（前推特）上分享了這項史無前例的壯舉。這是大聯盟史上第一次，由「直近兩個賽季的MVP得主」（大谷翔平）與「直近兩個賽季的賽揚獎得主」（史庫柏）在同一支球隊並肩作戰。MLB自1956年開始頒發賽揚獎以來，過去70年間從未出現過如此夢幻的同隊組合。史庫柏在2024年以18勝、防禦率2.39、228次奪三振的壓倒性成績「全票」勇奪賽揚獎，去年（2025年）再以聯盟最佳的防禦率2.21成功連霸。本季至今，他登板16場，留下7勝5敗、防禦率2.79的優異成績。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時透露，自己是在前一場比賽開打前夕，才得知這筆超大型交易即將成真，並深刻感受到球隊內部瀰漫的活力與興奮感。羅伯斯表示，他已經在賽後與史庫柏通過電話，對方預計會在今晚與球隊會合。對於這位新加盟的王牌左腕，羅伯斯給予極高評價：「他擁有極佳的競爭意識、強烈的求勝心，而且是一位會做好正確準備的選手。他本人也非常興奮。」羅伯斯也坦言，自己平時盡量不抱過高期待以免落空，但他深知制服組一直在為球隊做最好的決策。雖然道奇隊的先發輪值在史庫柏加入後變得無比堅強，但外界也關心這是否會影響大谷翔平重返投手丘的計畫。大谷翔平目前因左膝狀態尚未達到百分之百，暫時維持「一刀流」專職打擊，但球團與他本人的目標，仍是放眼在賽季末段至季後賽期間以萬全狀態恢復投球。針對史庫柏的到來是否會改變大谷的復健時程，羅伯斯給出了明確的否定答案：「增加投球強度的計畫沒有改變。我完全不認為這次的交易會產生任何影響。」羅伯斯強調，無論交易是否成立，針對大谷的方針一直都是「按部就班、有計畫性地增加投球量」。球隊戰力確實因此升級，但大谷的復健依舊會照著原定計畫走。據了解，大谷翔平預計將在下周重新展開傳接球訓練，朝著重返投手丘的目標繼續邁進。