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▲照片右起為徐子翔與譚以欣夫妻，接著是徐莉玲以及林伯實二女兒林子晴，還有小兒子林佳翰。（圖／徐莉玲臉書）

73歲台玻集團夫人徐莉玲過去是百貨業女強人，更有「台灣美學教母」的封號，但她早年感情之路艱辛，大三那年就因懷孕選擇早早結婚生子，怎料婚後與前夫不合，雙方火速離婚，前夫家居然騙她小孩已經夭折，讓徐莉玲、徐子翔母子斷聯13年。後來徐莉玲在1993年時再婚林伯實，感情才走向正軌，47歲那年更挺著高齡懷孕，誕下次子林佳翰，人生經歷跌宕起伏。據《鏡週刊》報導，徐莉玲的長子徐子翔在今年初春節期間輕生過世，讓徐莉玲悲慟不已。她過去曾在專訪時坦言，自己大三就結婚生子，但這段失敗的婚姻很快就收場，前夫家為了搶小孩，甚至騙她孩子已經夭折，讓徐莉玲悲慟不已，此後遠赴美國留學，將心力全都投注在事業上。徐莉玲因此成為女強人，不僅在服裝製造業摸爬打滾，後來更當上中興百貨總經理，在台灣時尚界推動許多自創品牌成長，這才獲得「台灣美學教母」的美名。而她也一直到離婚13年後，在朋友的牽線下才得知，原來兒子根本還活著，她與徐子翔才終於相認。徐子翔也因此改隨母姓，並從美國搬來台灣，與徐莉玲一起生活。而徐莉玲再婚林伯實後，林伯實也將徐子翔視如己出，林伯實與前妻所生的兩個女兒和徐莉玲同樣相處融洽，重組家庭溫馨和諧。外界本以為各自有小孩的徐莉玲與林伯實都不打算再生，結果1999年時，47歲的徐莉玲懷孕了，隔年生下與林伯實愛的結晶，也就是如今台玻第3代接班人林佳翰。徐莉玲此後淡出商界，轉而創立學學文創基金會，因為她認為上帝讓她高齡生子，定是要她看到孩子的需求，所以開始投身教育產業。怎料如此愛小孩的徐莉玲，晚年卻要「再度」經歷喪子，白髮人送黑髮人的痛苦讓她難以走出低潮，也難怪親友透露，徐莉玲連兒子徐子翔的喪禮都無法親自出席，令人鼻酸。而她波折的人生故事也讓網友不禁感慨，宛如8點檔狗血。