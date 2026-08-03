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▲譚以欣（如圖）與徐子翔因皆有赴美求學背景，再加上相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年後就認定彼此，在2024年1月登記結婚。（圖／譚以欣IG@oliviawawa）

台玻總裁林伯實的夫人徐莉玲，今（3）日遭週刊爆料長子徐子翔於春節期間驟逝，治喪過程低調保密，更傳出自徐子翔憾事發生後，遺孀譚以欣和徐莉玲的互動極少，甚至選擇拋棄繼承房產。對此，稍早譚以欣發文證實老公已離世，更悲痛寫下：「如今再看到不實內容，彷彿又是二次傷害。」譚以欣今稍早在IG上PO出與徐子翔的合照，她一手摸著對方的下巴，笑容看起來相當幸福，然而文中卻充滿悲傷，譚以欣寫下：「這趟旅行終於可以為你完成最後的遺願，這段日子要不是有上帝實在無法走到今天。」譚以欣坦言看到新聞，心中的悲痛再次被掀起，「過去我們一起面對各種委屈與不平，最後你選擇先離開，我則只能選擇安靜，如今再看到不實內容，彷彿又是二次傷害…」譚以欣與徐子翔因皆有赴美求學背景，再加上相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年後就認定彼此，在2024年1月登記結婚，並於同年5月舉辦婚宴，當時婚禮盛大且浪漫，外界也十分看好兩人的婚姻。怎料，譚以欣才結婚2年，徐子翔就突然離世，痛失摯愛後，她今年的貼文中雖未透露對方離世，但社群貼文卻流露悲傷心境，像是今年西洋情人節，譚以欣分享夫妻合照並寫下「老公，情人節快樂！有些愛不會改變，即使生活已經變了。」不時也會抒發對生命的看法。