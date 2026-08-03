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▲譚以欣（右）與徐子翔皆有赴美求學背景，因相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年就認定彼此，在2024年1月登記結婚。（圖／譚以欣IG）

台玻總裁林伯實的夫人徐莉玲，今（3）日傳出長子徐子翔於春節期間驟逝，治喪過程低調保密，而徐子翔的妻子譚以欣失去摯愛後，至今仍未走出喪夫之痛。譚以欣於2024年1月與徐子翔登記結婚，身為「手機千金」的她，身分頗受關注，外界也認為兩人十分登對，譚以欣也因亮眼外型拍過不少平面廣告、曾在偶像劇中客串演出，甚至曾登上節目《小姐不熙娣》，被封為最美老闆。譚以欣有著一雙濃眉大眼，外型亮眼的她，也十分具有生意頭腦，曾經營部落格、購物網站，並自創品牌「WHAT O LOVE」，透過運動服把健康的理念傳遞給大家，更以「正妹老闆」身分上過《小姐不熙娣》，讓主持人小S誇讚：「真的很適合代言你們家的品牌欸！」譚以欣當時也分享自己曾經歷一段憂鬱期，後來靠爬山、運動等戶外運動走出低潮。不僅創立品牌當老闆，譚以欣還是G-PLUS手機的千金。她與徐子翔皆有赴美求學背景，因相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年就認定彼此，在2024年1月登記結婚，並於同年5月舉辦婚宴，外界也認為兩人家世背景十分登對，當時徐子翔更向譚以欣甜蜜告白「終於找到生命中無條件的愛。」婚後生活十分甜蜜。不過，根據《鏡週刊》報導，徐子翔於今年春節期間驟逝，後事相當低調，直到近日消息才曝光。譚以欣在痛失丈夫後，雖未透露丈夫離世，但今年不少社群貼文都流露悲傷心境，像是今年西洋情人節，譚以欣分享夫妻合照並寫下「老公，情人節快樂！有些愛不會改變，即使生活已經變了。」之後不時也會抒發對生命的看法，看似至今仍未走出喪夫之痛。