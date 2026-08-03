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上半年台灣人買爆36萬台機車！不騎GP125改選這台

最新6月台灣機車總市場銷售報告，一共賣出6萬7330輛，累計上半年達到36萬3422輛

三陽「迪爵125」在4月推出2026年式改款之後，第二季銷售表現亮眼，一口氣超過自家的「全新迪爵125」，以2萬8877輛拿下冠軍

▲新迪爵125從4月推出改款至今非常熱銷，主打「把CP值做到最大」，改款配備全面升級，拿下上半年台灣機車市場銷售車款冠軍。（圖/三陽官網）

GP125、大地名流車系世代交替！光陽K1 特仕版拼年度銷售冠軍

像是過去被封為神車的GP125（第8名）、大地名流車系（第6名），今年幾乎都已經不再每月銷售排行榜之上

▲光陽新K1 特仕版上市後熱銷已經超過半年，該台車款也拿下2026上半年機車銷售車款亞軍，還有機會衝擊迪爵125成為年度冠軍。（圖/光陽提供）

最新國民神車「迪爵125」CP值太高！車體特色、最新優惠一次看

根據交通部調查，台灣機車族每月通勤279.3公里來算，油資每個月只要133元，實現「一杯咖啡的錢能騎一個月免加油」。

父親節再加碼6000元折扣，鼓煞版原價78500元，最低僅需47700元即可入手

▲三陽迪爵125車系再加碼！父親節檔期優惠汰舊換新多6000元補助，鼓煞版原價78500元，最低僅需47700元即可入手。（圖/三陽官網）

機車市場上半年銷售成績終於出爐了！台灣不愧有「機車王國」的稱號，今年上半年有多品牌新車的加持，賣破36萬輛的好成績，那麼現在最夯的機車到底是哪台？答案就是三陽的「迪爵125」，自從4月改款上市之後，至今銷售強強滾，最近搭配父親節活動又有多6000元的優惠，讓不少人也趁這時入手新車，除此之外三陽「全新迪爵125」以及光陽「K1特仕版150」也都是賣到嚇嚇叫，排行榜已經不見過去神車GP125，機車世代也正在交替。根據《地球黃金線》報導，，其中250c.c以下的白牌燃油機車上半年掛牌數為33萬5601輛，市占率超過9成以上。其中在車款銷售排行榜上，；全新迪爵125銷售則是以2萬5601輛排名季軍；亞軍則是由今年穩定表現的光陽「K1特仕版150」拿下，半年賣出2萬6326輛，成績也是表現不錯。至於其他也賣得不錯的機車銷售排行，從第四名至第七名依序為「山葉 Jog125（19649輛）」、「山葉勁戰155（18101輛）」、「三陽Jet SL+158（15751輛）」、「三陽 Woo 115（12392輛）」。值得注意的是，光陽最新5月開始交車的G7，在短短兩個月也已經賣出2320輛，也有意要來衝擊年度銷售排行榜。然而回顧去年2025機車銷售市場的前十名，會發現在今年看來已經完全截然不同，，顯見現在目前民眾要購買機車都已經另有選擇，而光陽也因為K1特仕版150的熱銷，甚至還有機會站上年度銷售冠軍車輛寶座，跟三陽迪爵125還在拉鋸，光陽呈現車款世代交替的情況也越來越明顯。這輛迪爵125之所以賣得好，就是因為三陽升級到太有誠意，不僅車體減重、車廂容量加大之外，也將機車族最關心的痛點「油耗」再升級，採用新一代京濱噴射引擎控制系統，提升到60.9km/L，油箱容量也從5.5公升提升到6.5公升，續航力有感提升也不用一直跑加油站！目前父親節檔期，三陽除了原有的購物金15500元（直扣）優惠，還有可享有新購政府補助貨物稅減免2000元，若是採汰舊換新方式購車，除了能再享有貨物稅減免4000元，，如果這時家中正好要汰舊換新機車，就是個最佳時機！下半年機車大戰勢必也是非常激烈，今年到底誰能成為2026正港國民神車，年底就能見真章。