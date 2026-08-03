8月爽喝「星巴克買一送一」有星冰樂！根據星巴克官網，使用uniopen聯名卡，每周一「星巴克買一送一」咖啡優惠，大杯55元起飲料好友分享；星巴克表示，星沁爽「單杯特價99元」最後優惠開喝。路易莎表示，濾掛／浸泡咖啡買一送一，父親節咖啡優惠。
星巴克：今買一送一咖啡優惠！大杯55元起 星沁爽單杯99元
今天開工爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」連續9小時咖啡優惠，大杯55元起好友分享。
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好最便宜星巴克飲料價格：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
星巴克全台門市星沁爽「單杯特價99元」開喝！
7月23日（四）至8月11日（二），星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
路易莎：父親節咖啡優惠！濾掛／浸泡咖啡買一送一
路易莎表示，即日起至8月9日（日），任選4盒濾掛／浸泡咖啡，即享「買一送一」父親節咖啡優惠！
提醒大家，僅供門市自取，恕不提供宅配服務；買一送一以價低者免費，不得與其他優惠併用，且不適用網路訂購及外送服務；商品以門市實物供應為準。
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今天開工爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」連續9小時咖啡優惠，大杯55元起好友分享。
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
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◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
星巴克全台門市星沁爽「單杯特價99元」開喝！
7月23日（四）至8月11日（二），星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
路易莎表示，即日起至8月9日（日），任選4盒濾掛／浸泡咖啡，即享「買一送一」父親節咖啡優惠！
提醒大家，僅供門市自取，恕不提供宅配服務；買一送一以價低者免費，不得與其他優惠併用，且不適用網路訂購及外送服務；商品以門市實物供應為準。