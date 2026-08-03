115學年度分科測驗今（3）日上午9時公布成績及各科五標，接下來學生們也將看好學校以及科系填寫志願等候分發，然而隨著時代的變遷，過往熱門的科系如今可能也已經被取代。根據大學甄選入學委員會公布申請入學的數據，今年包括外語學群、法政學群以及文史哲學群都是使用率較低的類別，連在相關領域的教授王文仁也提醒：「現在選擇要往這些科系方向走的年輕朋友，真的要好好審慎評估。」
台灣3種學群科系逐漸沒落！沒有學生要讀、老師失業
大學甄選入學委員會日前公布115年申請入學各學群招生名額使用率，結果以地球環境學群以92.69%奪下冠軍，工程學群92.55%緊追在後獲得亞軍，第三名則是資訊學群90%。
名額使用率較差的學群包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%）。大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，由於產業結構以AI、半導體相關領域發展較好，因此資訊等相關學群較受學生青睞，也反映在招生上。連在中國近幾年也有包括許多語文科系的老師遭到大量裁員、招生不滿的問題，隨著科技越趨發達，理工科系自然還是略勝一籌。
語言、文哲學、法政科系慘變冷門！教授認了薪資低、要慎選評估
然而知名作家、國立虎尾科大語言教學中心教授王文仁就曾在臉書上表示：「其實幾年前我就已經注意到，在大學入學的各個學群中，外語學群的名額使用率雖然不是最低，但也一直在倒數前三名徘徊，推估到114年來看，法政學群招生名額使用率71.7％，是各個學群裡頭最低的；其次就是外語學群的73.74％，以及文史哲學群也是很接近的73.74%。」
王文仁說：「會有這樣的發展，外在的因素很多，包括翻譯軟體、AI的興起等等，但最主要的因素還是大家雖然有學習外文的需求，但光只有會外文已經不夠，也沒有必要專門去念一個外文科系，同樣的問題也出在文史哲身上，也許大家有培養這些素養的需求，但專門為此去念一個學位，或者往這個方向走，真的沒有這麼必要。」
王文仁分析：「再加上文史哲與外文等科系，目前在就業市場上薪資偏低，工作機會相對比較差，也加速了這幾年來這些科系的整併與消失，所以，對於現在選擇往法政、文史哲、外文這些道路走的年輕朋友們，我都會希望他們可以好好審慎評估，因為我們都不喜歡現實，但現實真的很殘酷。」
頂大還是有加持光環！台大中文系、哲學系今年全額滿招
不過雖然上次這些學群科系已經轉變相較冷門，但是有頂大的加持還是非常不同，以台灣大學來說，過去普遍在人文類招生不具備優勢的中文系、哲學系等，今年申請入學表現可亮眼，去年出現9個缺額的台大哲學系今年滿招；另外還包括中文學系、人類學系同樣都是滿招無缺額，上演逆風翻盤局面。
反倒是過去台大熱門的醫藥學群缺額36個、政治系三大組別合計缺額23個，變成全校缺額最多的科系。台大註冊組組長李宏森表示，主要是因為許多考生同時錄取不同組別，造成系內互打情況；醫藥衛生學群使用率低則可能因為部分學生重複被其他相關類別錄取，或同時錄取他校的醫學系與牙醫系而產生排擠效應。
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大學甄選入學委員會日前公布115年申請入學各學群招生名額使用率，結果以地球環境學群以92.69%奪下冠軍，工程學群92.55%緊追在後獲得亞軍，第三名則是資訊學群90%。
名額使用率較差的學群包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%）。大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，由於產業結構以AI、半導體相關領域發展較好，因此資訊等相關學群較受學生青睞，也反映在招生上。連在中國近幾年也有包括許多語文科系的老師遭到大量裁員、招生不滿的問題，隨著科技越趨發達，理工科系自然還是略勝一籌。
然而知名作家、國立虎尾科大語言教學中心教授王文仁就曾在臉書上表示：「其實幾年前我就已經注意到，在大學入學的各個學群中，外語學群的名額使用率雖然不是最低，但也一直在倒數前三名徘徊，推估到114年來看，法政學群招生名額使用率71.7％，是各個學群裡頭最低的；其次就是外語學群的73.74％，以及文史哲學群也是很接近的73.74%。」
王文仁說：「會有這樣的發展，外在的因素很多，包括翻譯軟體、AI的興起等等，但最主要的因素還是大家雖然有學習外文的需求，但光只有會外文已經不夠，也沒有必要專門去念一個外文科系，同樣的問題也出在文史哲身上，也許大家有培養這些素養的需求，但專門為此去念一個學位，或者往這個方向走，真的沒有這麼必要。」
頂大還是有加持光環！台大中文系、哲學系今年全額滿招
不過雖然上次這些學群科系已經轉變相較冷門，但是有頂大的加持還是非常不同，以台灣大學來說，過去普遍在人文類招生不具備優勢的中文系、哲學系等，今年申請入學表現可亮眼，去年出現9個缺額的台大哲學系今年滿招；另外還包括中文學系、人類學系同樣都是滿招無缺額，上演逆風翻盤局面。
反倒是過去台大熱門的醫藥學群缺額36個、政治系三大組別合計缺額23個，變成全校缺額最多的科系。台大註冊組組長李宏森表示，主要是因為許多考生同時錄取不同組別，造成系內互打情況；醫藥衛生學群使用率低則可能因為部分學生重複被其他相關類別錄取，或同時錄取他校的醫學系與牙醫系而產生排擠效應。