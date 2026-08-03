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台灣3種學群科系逐漸沒落！沒有學生要讀、老師失業

結果以地球環境學群以92.69%奪下冠軍

名額使用率較差的學群包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%）。

▲台灣全部大學申請入學名額使用率較差的學群包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%）。（示意圖／Pixabay ）

語言、文哲學、法政科系慘變冷門！教授認了薪資低、要慎選評估

推估到114年來看，法政學群招生名額使用率71.7％，是各個學群裡頭最低的；其次就是外語學群的73.74％，以及文史哲學群也是很接近的73.74%。」

▲王文仁教授分析，就是因為高科技時代的發展以及觀念的轉變，加上這些外文、文哲史科系在就業市場薪資也偏低，才會慢慢消失以及被整併。（示意圖／Unsplash）

再加上文史哲與外文等科系，目前在就業市場上薪資偏低，工作機會相對比較差，也加速了這幾年來這些科系的整併與消失

頂大還是有加持光環！台大中文系、哲學系今年全額滿招

去年出現9個缺額的台大哲學系今年滿招；另外還包括中文學系、人類學系同樣都是滿招無缺額