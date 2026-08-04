最近氣溫每天都非常高，不少人成天都要關在冷氣房中，但又害怕冷氣電費會破表，不少人都力推開27度、28度搭配電扇的吹法，但很多人實施過後發現根本不會涼，認為冷氣要開這種溫度乾脆不要開。不過日本節目就有實測過，開啟冷氣後把「風量調大」遠比把冷氣溫度調低還快降溫，電費至少會差到2倍以上，連日本冷氣大廠富士通也推薦該做法。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「本身就是很怕熱的人，但租屋處一度電六元真的是超級貴，台電說推薦開27度、28度配電風扇，但是還是會熱到流汗，到底是誰在推薦吹這個溫度說會涼的啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的，到底都是什麼神人在吹27、28度的」、「你們真的有把風量調大嗎？我27度加上電風扇還會冷欸」、「個人覺得25度最剛好，電風扇小風就超涼的，要吹27、28度你乾脆吹強電扇就夠了」、「風量一定要加大先降溫啊，冷氣口朝下加上電風扇循環超級涼欸！」
冷氣吹27、28度嫌不會涼！遙控器「風量控制加大」實測超猛
然而許多人可能不知道，比起要把冷氣溫度調低，其實遙控器上的「風量控制」按鈕更能快速的把室內溫度降低，而且相對還更省電。過去日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就做過實驗，在兩間36度的房間開啟冷氣，一間開18度自然風量、一間開28度且最大風量，沒想到開28度的房間竟然只要2分鐘體感溫度就下降，而開18度的則要花時7分鐘才讓體感溫度下降。
另外，日本節目《ひるおび》也曾經製作過冷氣單元，使用兩種不同方式吹冷氣，包括「將冷氣溫度降低1度」以及「將風量調到最大」，結果顯示降低溫度不但更耗費電力，冷房效果也輸給大風量，更進一步測出電費，在一個月間每天吹2小時的情況下，降低溫度吹法電費是調高風量的2倍之多，這兩者僅僅是只差1度的吹法，證實把風量調大絕對有助於節省電費、效率更好。
冷氣大廠富士通認證「風量開大」省電！把握3原則不耗電爽吹
日本冷氣大廠富士通也在官網分享冷氣遙控器其實有很多節電的按法，除了舒眠模式、定時模式之外，在溫度調降之前「先將風量調大」，因為比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電而且節能，同步搭配電風扇使用的話，體感溫度會有明顯降溫。
《NOWNEWS》記者自己本身租屋處大約6坪，且為西曬房，實際在5月至7月只要在家都是吹27度搭配電扇直吹真的超級涼，重點三原則就是把窗簾拉上隔熱、把電扇洗乾淨保持扇葉的效能、把冷氣風量調大且設定不低於26度，只要你的冷氣是一級變頻效能，基本上這樣吹電費完全不用擔心爆掉！
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冷氣吹27、28度嫌不會涼！遙控器「風量控制加大」實測超猛
然而許多人可能不知道，比起要把冷氣溫度調低，其實遙控器上的「風量控制」按鈕更能快速的把室內溫度降低，而且相對還更省電。過去日本節目《日本人の3割しか知らないこと》就做過實驗，在兩間36度的房間開啟冷氣，一間開18度自然風量、一間開28度且最大風量，沒想到開28度的房間竟然只要2分鐘體感溫度就下降，而開18度的則要花時7分鐘才讓體感溫度下降。
另外，日本節目《ひるおび》也曾經製作過冷氣單元，使用兩種不同方式吹冷氣，包括「將冷氣溫度降低1度」以及「將風量調到最大」，結果顯示降低溫度不但更耗費電力，冷房效果也輸給大風量，更進一步測出電費，在一個月間每天吹2小時的情況下，降低溫度吹法電費是調高風量的2倍之多，這兩者僅僅是只差1度的吹法，證實把風量調大絕對有助於節省電費、效率更好。
日本冷氣大廠富士通也在官網分享冷氣遙控器其實有很多節電的按法，除了舒眠模式、定時模式之外，在溫度調降之前「先將風量調大」，因為比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電而且節能，同步搭配電風扇使用的話，體感溫度會有明顯降溫。
《NOWNEWS》記者自己本身租屋處大約6坪，且為西曬房，實際在5月至7月只要在家都是吹27度搭配電扇直吹真的超級涼，重點三原則就是把窗簾拉上隔熱、把電扇洗乾淨保持扇葉的效能、把冷氣風量調大且設定不低於26度，只要你的冷氣是一級變頻效能，基本上這樣吹電費完全不用擔心爆掉！