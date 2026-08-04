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台電說推薦開27度、28度配電風扇，但是還是會熱到流汗，到底是誰在推薦吹這個溫度說會涼的啦！」

▲網友討論台電推薦冷氣要開27度、28度，但體感吹起來還是會很熱，引起熱烈迴響。（示意圖／PhotoAC）

冷氣吹27、28度嫌不會涼！遙控器「風量控制加大」實測超猛

其實遙控器上的「風量控制」按鈕更能快速的把室內溫度降低，而且相對還更省電。

沒想到開28度的房間竟然只要2分鐘體感溫度就下降，而開18度的則要花時7分鐘才讓體感溫度下降。

結果顯示降低溫度不但更耗費電力，冷房效果也輸給大風量

降低溫度吹法電費是調高風量的2倍之多

▲日本節目將冷氣在同一房間以「調低1度」以及「把風量開到最大」實測，發現風量調大不僅省電，冷房效果也比調低溫度好！（圖/TBS電視台）

冷氣大廠富士通認證「風量開大」省電！把握3原則不耗電爽吹

在溫度調降之前「先將風量調大」，因為比起調降溫度，將風量調大的方式會比較省電而且節能