115年分科測驗日前成績放榜，接下來高中生就必須根據成績來填寫學校以及科系，因此最近上網請益科系好不好的問題又出現在社群中，其中有不少討論提到「在台灣想讀獸醫系只有5間大學才有欸！大家會推薦讀獸醫系嗎？」結果不少人表示：「單純只有喜歡動物千萬別去讀喔！獸醫系是真的很累的。」幫助許多學生成功考上好學校的「成功補習班」也特別寫文介紹獸醫系，內文也有提到：「錄取門檻只是開始，課業壓力與出路現實更關鍵。」
分科成績有機會上獸醫系！過來人狂勸：學霸考上也放棄
有高中生在社群平台「Threads」貼文指出「分科成績出來了考得不會太差，不過還在考慮要填什麼科系，看了一下去年的資料，發現有過幾間獸醫系門檻，而且台灣只有5間大學有開獸醫系，大家會推薦讀獸醫系嗎？」
貼文曝光後，不少過來人紛紛回應「獸醫之路真的不好走，剛出社會真的很低薪，要自己開業才賺錢」、「看過學長姐親身經歷，後來有考上門檻也放棄申請，勸三思」、「身邊有朋友唸到超級辛苦壓力又很大，畢業後薪水也不到45K，真的很鼻酸」、「單純喜歡動物千萬不要去讀，有興趣跟變成工作是兩回事」、「親戚兒子讀獸醫系到超崩潰，跟其他醫科相比完全不在同個檔次」、「雖然科系很特別，但獸醫系真的不能憑熱情去念，畢不畢業其次，出社會看到薪水才覺得超後悔」。
全台灣只有5間大學有獸醫系！要讀5年、出社會最新平均薪水公開
而獸醫系在台灣其實算是非常稀有的科系種類，全台灣一共只有5間大學可以就讀，包括國立台灣大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學，這4間是屬於一般大學的獸醫系；而亞洲大學則是全台唯一學士後獸醫系。一般獸醫目前台灣是5年制（含1年實習），而學士後獸醫則是4年（含1年實習）。
根據104最新薪資情報，畢業後一年至三年的獸醫師月均薪為4.5萬元、5年至10年月均薪為4.9萬元、10年以上經歷月均薪為5.9萬元。實際查看獸醫師的職缺，許多動物醫院的薪資平均都落在4萬元至6萬元不等；唯獨一些特殊民間動物醫院，薪資較為優渥有到8萬元起跳，但整體來說，跟其他醫科像是醫師、牙醫相比還是有不少的落差。
獸醫系到底誰適合讀？補習班列5點 年輕獸醫認了同學都轉行
幫助過無數學生上過好學校的成功補習班日前也在官網貼出獸醫系全解析，表示「喜歡動物只是起點，不是終點」，這句話是每個獸醫系教授都會說，但考生聽不進去，獸醫的日常並不是吸貓吸狗，而是要面對生病受傷、即將死亡的動物，同時還要安撫焦慮甚至暴怒的飼主，想要念獸醫系，你至少需要具備高抗壓性、溝通能力、動手能力、持續學習的意願以及耐髒耐臭幾個特點，才可能在獸醫系走出康莊大道。
成功補習班也說，長期面對動物的病痛與死亡、飼主的情緒與醫療糾紛、高工時的夾擊，這些壓力是真實的，不是靠「熱情」就能無限扛下去的。有執業十年的獸醫師寫道，面對生命的苦痛與離別，就算做了這麼久，仍然有很多掙扎；也有年輕獸醫師坦言，從業幾年後身邊已經有不少同學轉行去當公務員、空服員，甚至重考醫學系或牙醫系。
「起薪不好看是事實，但薪資結構正在變」成功補習班說，台灣寵物醫療的專科化趨勢才剛開始，腫瘤、心臟、骨科、復健、牙科、特殊寵物，這些領域需求快速擴大，能提供專科服務的獸醫師卻不足，特寵獸醫師有人畢業兩三年就破年薪百萬，大動物獸醫師起薪本身就比小動物高一截，開業經營得好的月收二、三十萬也不是個案，起薪低不代表天花板低，這兩件事要分開看。只能說如果你真的要念獸醫系，那也真的要審慎評估再行決定。
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有高中生在社群平台「Threads」貼文指出「分科成績出來了考得不會太差，不過還在考慮要填什麼科系，看了一下去年的資料，發現有過幾間獸醫系門檻，而且台灣只有5間大學有開獸醫系，大家會推薦讀獸醫系嗎？」
貼文曝光後，不少過來人紛紛回應「獸醫之路真的不好走，剛出社會真的很低薪，要自己開業才賺錢」、「看過學長姐親身經歷，後來有考上門檻也放棄申請，勸三思」、「身邊有朋友唸到超級辛苦壓力又很大，畢業後薪水也不到45K，真的很鼻酸」、「單純喜歡動物千萬不要去讀，有興趣跟變成工作是兩回事」、「親戚兒子讀獸醫系到超崩潰，跟其他醫科相比完全不在同個檔次」、「雖然科系很特別，但獸醫系真的不能憑熱情去念，畢不畢業其次，出社會看到薪水才覺得超後悔」。
而獸醫系在台灣其實算是非常稀有的科系種類，全台灣一共只有5間大學可以就讀，包括國立台灣大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學，這4間是屬於一般大學的獸醫系；而亞洲大學則是全台唯一學士後獸醫系。一般獸醫目前台灣是5年制（含1年實習），而學士後獸醫則是4年（含1年實習）。
獸醫系到底誰適合讀？補習班列5點 年輕獸醫認了同學都轉行
幫助過無數學生上過好學校的成功補習班日前也在官網貼出獸醫系全解析，表示「喜歡動物只是起點，不是終點」，這句話是每個獸醫系教授都會說，但考生聽不進去，獸醫的日常並不是吸貓吸狗，而是要面對生病受傷、即將死亡的動物，同時還要安撫焦慮甚至暴怒的飼主，想要念獸醫系，你至少需要具備高抗壓性、溝通能力、動手能力、持續學習的意願以及耐髒耐臭幾個特點，才可能在獸醫系走出康莊大道。
「起薪不好看是事實，但薪資結構正在變」成功補習班說，台灣寵物醫療的專科化趨勢才剛開始，腫瘤、心臟、骨科、復健、牙科、特殊寵物，這些領域需求快速擴大，能提供專科服務的獸醫師卻不足，特寵獸醫師有人畢業兩三年就破年薪百萬，大動物獸醫師起薪本身就比小動物高一截，開業經營得好的月收二、三十萬也不是個案，起薪低不代表天花板低，這兩件事要分開看。只能說如果你真的要念獸醫系，那也真的要審慎評估再行決定。