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分科成績有機會上獸醫系！過來人狂勸：學霸考上也放棄

「獸醫之路真的不好走，剛出社會真的很低薪，要自己開業才賺錢」、「看過學長姐親身經歷，後來有考上門檻也放棄申請，勸三思」、「身邊有朋友唸到超級辛苦壓力又很大，畢業後薪水也不到45K，真的很鼻酸」、「單純喜歡動物千萬不要去讀，有興趣跟變成工作是兩回事」

▲最近分科測驗成績出爐，有考生詢問推不推薦讀獸醫系，結果引來許多過來人勸退。（圖／Pixabay圖庫）

全台灣只有5間大學有獸醫系！要讀5年、出社會最新平均薪水公開

全台灣一共只有5間大學可以就讀，包括國立台灣大學、國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學

而亞洲大學則是全台唯一學士後獸醫系。

▲全台灣只有五間大學有「獸醫系」，台灣大學也是其中一間，其他為國立中興大學、國立嘉義大學、國立屏東科技大學、亞洲大學。（圖為台大校園/NOWNEWS資料照）

畢業後一年至三年的獸醫師月均薪為4.5萬元、5年至10年月均薪為4.9萬元、10年以上經歷月均薪為5.9萬元。

獸醫系到底誰適合讀？補習班列5點 年輕獸醫認了同學都轉行

你至少需要具備高抗壓性、溝通能力、動手能力、持續學習的意願以及耐髒耐臭幾個特點，才可能在獸醫系走出康莊大道。

▲想要讀獸醫系真的不能只有愛動物而已，成功補習班也表示，需要具備高抗壓性、溝通能力、動手能力、持續學習的意願以及耐髒耐臭幾個特點，才可能在獸醫系走出康莊大道。（圖／高雄市觀光局提供）

也有年輕獸醫師坦言，從業幾年後身邊已經有不少同學轉行去當公務員、空服員，甚至重考醫學系或牙醫系。

「起薪不好看是事實，但薪資結構正在變」