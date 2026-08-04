一名在瑞士蘇黎世五星級飯店「牡羊飯店」（Widder Hotel）工作的台灣房務員在Threads分享，自己休假兩天後返回工作崗位時，竟發現外國同事午餐時間正在享用熟悉的台灣泡麵「來一客鮮蝦魚板口味」，讓她感到又驚喜又親切。原來這碗泡麵是日前入住飯店的一組台灣旅客，在退房離開前特別留下，並附上一張紙條介紹這項來自台灣的特色美食，希望飯店員工能夠品嚐台灣味道，也讓這名房務員感動不已。
旅客退房留下「來一客」！瑞士飯店員工意外吃到台灣泡麵秒愛上
原PO日前透過社群平台Threads發文表示，自己回到飯店上班後，在休息室看到同事正在吃一碗包裝熟悉的泡麵，由於台灣味十足的外觀讓她立刻感到親切，因此上前詢問來源。
同事告訴她，這是台灣旅客離開飯店時留下的食物，對方不只準備泡麵，還特別寫下紙條說明這是來自台灣的泡麵，希望飯店人員能試試看。原PO得知後忍不住表示，自己剛好在旅客入住期間休假，因此錯過與同鄉相遇的機會，「害我羨慕得要死」。
雖然沒能親自見到這群台灣旅客，但看到同事吃得開心，甚至對泡麵味道給予好評，也讓她覺得十分欣慰。她也透過貼文向留下禮物的旅客表達感謝，「同事很喜歡這個泡麵，謝謝你們讓我的同事吃到台灣的味道。」
原PO也向同事分享，這款泡麵是從小吃到大的熟悉味道，沒想到同事手上還有另一碗，卻因為覺得太好吃，捨不得分給她，讓她忍不住笑說又無奈又好笑。
台灣人真的是《動森》島民！台味小驚喜傳到世界各地
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多台灣人都喜歡分享家鄉味到世界各地，「之前遇到很熱情的司機，推薦我們去很多在地人才知道的地方，我就把身上的土鳳梨酥全都送給他，祝福他生意很旺」、「之前跟團去澳洲把泡麵留給司機，離開的時候他搬完行李只跑來跟我拍照」、「出國帶幾包泡麵，沒吃通常都會留下來給當地人」、「我跟團都會給導遊或司機」。
事實上，《NOWNEWS》記者也曾有類似經驗，由於去國外旅遊都會攜帶泡麵當宵夜充飢，回台灣時若沒吃完，就會留在飯店內送給房務人員，並附上小紙條，希望對方也能體驗台灣泡麵的魅力。
過去記者就曾在香港旅遊時，在房間櫃子檯面上留下未開封的「來一客鮮蝦魚板口味」，沒想到原來這是台灣旅客向世界傳遞親切感的共通方式，難怪台灣人被譽為《動物森友會》的居民，四處都充滿熱情及溫暖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO日前透過社群平台Threads發文表示，自己回到飯店上班後，在休息室看到同事正在吃一碗包裝熟悉的泡麵，由於台灣味十足的外觀讓她立刻感到親切，因此上前詢問來源。
同事告訴她，這是台灣旅客離開飯店時留下的食物，對方不只準備泡麵，還特別寫下紙條說明這是來自台灣的泡麵，希望飯店人員能試試看。原PO得知後忍不住表示，自己剛好在旅客入住期間休假，因此錯過與同鄉相遇的機會，「害我羨慕得要死」。
原PO也向同事分享，這款泡麵是從小吃到大的熟悉味道，沒想到同事手上還有另一碗，卻因為覺得太好吃，捨不得分給她，讓她忍不住笑說又無奈又好笑。
台灣人真的是《動森》島民！台味小驚喜傳到世界各地
貼文曝光後，引發不少網友共鳴，許多台灣人都喜歡分享家鄉味到世界各地，「之前遇到很熱情的司機，推薦我們去很多在地人才知道的地方，我就把身上的土鳳梨酥全都送給他，祝福他生意很旺」、「之前跟團去澳洲把泡麵留給司機，離開的時候他搬完行李只跑來跟我拍照」、「出國帶幾包泡麵，沒吃通常都會留下來給當地人」、「我跟團都會給導遊或司機」。
事實上，《NOWNEWS》記者也曾有類似經驗，由於去國外旅遊都會攜帶泡麵當宵夜充飢，回台灣時若沒吃完，就會留在飯店內送給房務人員，並附上小紙條，希望對方也能體驗台灣泡麵的魅力。
過去記者就曾在香港旅遊時，在房間櫃子檯面上留下未開封的「來一客鮮蝦魚板口味」，沒想到原來這是台灣旅客向世界傳遞親切感的共通方式，難怪台灣人被譽為《動物森友會》的居民，四處都充滿熱情及溫暖。