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台玻集團總裁夫人徐莉玲的兒子徐子翔驚爆在年初輕生過世，而他2024年才和「最美老闆」譚以欣結婚，消息傳出後，譚以欣在IG寫下118字，坦言過去和丈夫一起面對各種委屈與不平，「你選擇先離開，我則只能選擇安靜。」事實上，徐子翔在結婚時才說，自己活到49歲才找到真愛，沒想到如今卻天人永隔。徐莉玲才因抹黑張柏芝一事鬧上新聞版面，沒想到又被週刊爆出年初才經歷喪子之痛，根據《鏡週刊》報導，徐莉玲早年被前夫家誆騙長子徐子翔已夭折，直到13年後才發現被騙，和兒子相認。沒想到徐子翔在今年春節期間輕生離世，原因不得而知，享年50多歲，讓徐莉玲悲痛萬分。不只是徐莉玲，徐子翔的遺孀譚以欣在IG寫下118字，感謝信仰讓她走到今天，「過去我們一起面對各種委屈與不平，最後你選擇先離開，我則只能選擇安靜。」徐子翔2024年和譚以欣結婚，當時他還說，自己活到49歲才找到生命中「無條件的愛」，從小在美國長大的他，始終搞不懂中文，生活上非常依賴譚以欣。還有傳言譚以欣因為悲傷過度，無法再住在與徐子翔的愛巢，選擇放棄繼承遺產。