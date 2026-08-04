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路徑最新3劇本 白海豚北轉機率高

▲白海豚颱風將出現「北轉韓國」、「長江口近海北轉」及「登陸中國後北轉」3大劇本。（圖／賈新興提供）

白海豚最接近台灣450公里！海上警報機率降

▲白海豚颱風中心最接近台灣時，發布海上警報的機率降低。（圖／賈新興提供）

海豚周末影響最明顯！賈新興：全台雨勢增

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／賈新興提供）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）路徑依舊分歧！氣象專家賈新興表示，白海豚颱風確定先朝琉球群島前進，但周六（8月8日）過後受槽線影響，將出現「北轉韓國」、「長江口近海北轉」及「登陸中國後北轉」3大劇本，雖對台影響仍有變數，但周末將是最接近台灣的關鍵時段。賈新興指出，白海豚颱風路徑確定會先前往琉球群島，周六過後出現變數，由於日本北海道以北有「槽線」出現，槽線會將太平洋高壓分為2段，因此白海豚颱風高機率會順著中間的通道北上，不過「北上時間」在各模式上有許多分歧，目前大致有3個主要劇本。歐洲 AI 模式預測，太平洋高壓被切斷後，西側高壓勢力較弱，因此白海豚可能在周六、周日就出現北轉，並朝韓國方向移動。白海豚颱風通過琉球後，持續朝西移動2天左右，並在下周一、下周二北轉。白海豚颱風一路往西通過台灣北部海域，颱風中心進入中國後才往北轉向。賈新興說明，以上述3個路徑來說，白海豚對台灣影響最小的是「北轉往韓國」，其他兩個路徑都會在周末通過台灣北部海面；不過以現階段預估路徑來看，白海豚颱風中心最接近台灣時，距離有450公里，因此氣象署發布海上警報的機率降低。強度方面，白海豚颱風因為海溫較低的關係，不會再往上增強，不過它仍處於低壓帶的大環境中，季風環流仍給予它維持生命的基本養分，因此還是能維持「中颱、暴風圈300公里以上」的姿態。賈新興提醒，周末兩天是白海豚颱風對台灣影響相對較大的時段，周六花東有零星短暫雨，其它地區普遍都有局部短暫雨；周日台南以南有短暫雨，台中以南山區、苗栗以北容易有局部短暫雨。本周三午後新竹以南及宜蘭有零星短暫雨，周四台中以北及南投有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，周五西半部及南投有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。下周一至下周四，受偏強西南季風影響，台南以南不定時有陣雨，午後各地也有零星短暫雨。