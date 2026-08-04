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味全龍上週末找韓國女團KARA當壓軸嘉賓，讓現場許多球迷陷入回憶的大海中，但其實當天味全龍的啦啦隊「小龍女」卻大跳少女時代的歌，KARA還在場邊看著她們表演，讓許多粉絲氣喊，懂什麼是尊重嗎？因為少女時代和KARA是同期出道的，雖然關係友好，但場面未免也太尷尬了些。KARA8月2日登上台北大巨蛋擔任開球、賽後表演嘉賓，一連帶來〈Lupin〉、〈Jumping〉、〈Mr.〉等歌曲，讓許多歌迷陷入回憶中，但除了KARA精彩的表演之外，還發生一件小插曲，就是小龍女在KARA面前大跳少女時代的〈FOREVER 1〉，KARA還得站在對面看她們表演，被粉絲轟，「不應該這麼做」、「這真的很不妥」、「是剛出社會嗎，太白目」。事實上，KARA和少女時代是同期出道的團體，雖然關係不錯，但同時也是競爭關係，雖然兩團都出道很多年了，對於表演也沒有明文規定的禁忌，但這麼做不免讓人覺得感受不好，也有粉絲替小龍女喊冤，開場舞就看她們練什麼，而且李多慧中場舞也跳了KRAR的歌，氣氛非常好。