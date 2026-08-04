白海豚颱風目前強度依舊維持中度颱風，根據中央氣象署最新路徑預估有北修的趨勢，但因為其暴風半徑大，最快7日（周五）下半天會發布海上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，白海豚目前在8日（周六）是關鍵轉折點，AI模式預測會大甩尾轉彎北上、傳統模式預測持續西行登陸中國浙江、福建一帶，到底會怎麼走，還是要等周三後會更明朗。
白海豚恐在台灣家門口大甩尾！最新預估路徑2劇本分歧
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，白海豚目前還是維持中度颱風中段班的規模，暴風圈相當廣泛，最新後期路徑依然分歧，目前逐漸由日韓上空的副熱帶高壓接手導引，開始往正西方向移動，預計在周五穿越日本沖繩後移動速度會明顯放慢，周六父親節將是關鍵轉折點。
「台灣颱風論壇」提到，目前路徑分為兩種看法，AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進，對台灣影響相對較小；傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶，目前各模式預報看法依舊分歧，不確定性非常高，對台灣天氣影響程度仍須視颱風實際路徑而定，最快周三（5日）之後才會逐漸明朗。
白海豚逼近不排除發布海警！8日、9日風雨最劇烈
氣象署最新資料則顯示，白海豚目前距離台灣還有2400公里，以時速22公里速度向西進行，未來幾天也依舊會持續西行，路徑上有北修的趨勢，雖然減弱為中颱，但7級暴風半徑仍廣達320公里，10級暴風半徑也有160公里，依舊是個超大環流的颱風。
氣象署預估，隨著白海豚靠近，因為環流較大，不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加，北部也轉有局部短暫陣雨，越晚雨勢會越明顯。到了周六至下周一（8日至10日）是颱風最靠近時刻，颱風有可能北轉或者持續西行，8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，白海豚目前還是維持中度颱風中段班的規模，暴風圈相當廣泛，最新後期路徑依然分歧，目前逐漸由日韓上空的副熱帶高壓接手導引，開始往正西方向移動，預計在周五穿越日本沖繩後移動速度會明顯放慢，周六父親節將是關鍵轉折點。
「台灣颱風論壇」提到，目前路徑分為兩種看法，AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進，對台灣影響相對較小；傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶，目前各模式預報看法依舊分歧，不確定性非常高，對台灣天氣影響程度仍須視颱風實際路徑而定，最快周三（5日）之後才會逐漸明朗。
氣象署最新資料則顯示，白海豚目前距離台灣還有2400公里，以時速22公里速度向西進行，未來幾天也依舊會持續西行，路徑上有北修的趨勢，雖然減弱為中颱，但7級暴風半徑仍廣達320公里，10級暴風半徑也有160公里，依舊是個超大環流的颱風。
氣象署預估，隨著白海豚靠近，因為環流較大，不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加，北部也轉有局部短暫陣雨，越晚雨勢會越明顯。到了周六至下周一（8日至10日）是颱風最靠近時刻，颱風有可能北轉或者持續西行，8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。
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