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白海豚恐在台灣家門口大甩尾！最新預估路徑2劇本分歧

周六父親節將是關鍵轉折點。

AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進

傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶

▲白海豚颱風目前路徑分為兩種看法，AI模式認為颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進；而傳統模式則認為會持續西行，登陸中國浙江、福建一帶。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚逼近不排除發布海警！8日、9日風雨最劇烈

路徑上有北修的趨勢，雖然減弱為中颱，但7級暴風半徑仍廣達320公里

不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加

8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。