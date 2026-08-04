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白海豚颱風仍是中度颱風！最新預估路徑2種劇本

目前AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉

傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶。

▲白海豚颱風目前在8日（周六）是關鍵轉折點，AI模式預測會大甩尾轉彎北上、傳統模式預測持續西行登陸中國浙江、福建一帶。（圖/台灣颱風論壇臉書）

白海豚颱風7日可能發布海警！8日、9日確定會有風雨

不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加

8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。

所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。

▲隨著白海豚靠近，因為環流較大，不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加；8日、9日外圍環流影響，風雨將會影響最劇烈。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風最新暴風侵襲率！停班停課機率較低

其中基隆市以36%居冠，台北市34%、新北市33%、桃園市32%，宜蘭縣及連江縣皆為31%；中部地區都沒突破20%、南部地區則低於10%。

台灣只有北部地區會掃到外圍環流，且路徑都還有北修的可能性，停班停課機率較低