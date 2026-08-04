白海豚颱風目前仍然是中度颱風，未來幾天都還會持續向西行，然而本周末因為遇到父親節緣故，不少人都有提早安排行程，擔心被颱風影響。《NOWNEWS》特別整理8月4日白海豚颱風最新動態，包括最新預測路徑、海上警報時間，最新風雨影響、暴風圈侵襲率以及停班停課機率分析，提供民眾一文掌握最新白海豚颱風資訊。
白海豚颱風仍是中度颱風！最新預估路徑2種劇本
根據中央氣象署最新資料顯示，白海豚颱風目前中心位置在北緯25.1度、東經144.1度，以每小時19公里速度，向西進行。中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑320 公里，十級風平均暴風半徑160公里，目前還是中度颱風中段班。
按照氣象署最新路徑潛勢圖，未來幾天白海豚颱風依舊會持續向西行，路徑對比前幾天有稍微北修，不過颱風在7日通過琉球群島之後，路徑有可能北轉也有可能持續向西行。目前AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進，對台灣影響相對較小；傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶。
白海豚颱風7日可能發布海警！8日、9日確定會有風雨
氣象署預估，隨著白海豚靠近，因為環流較大，不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加，北部也轉有局部短暫陣雨，越晚雨勢會越明顯。到了周六至下周一（8日至10日）是颱風最靠近時刻，颱風有可能北轉或者持續西行，8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。
不過氣象職人吳聖宇也提到，目前還是要看白海豚最後走向才能明確知道對台灣影響程度，但確定的是周末期間（8日、9日）應該會是影響最明顯的時間點，由於這颱風靠近台灣時範圍不小，即使颱風北轉的角度大，肥大的外圍環流仍會影響台灣天氣，所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。
白海豚颱風最新暴風侵襲率！停班停課機率較低
根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，中度颱風白海豚逐步接近台灣北方海域，已有6個縣市暴風侵襲機率突破3成，其中基隆市以36%居冠，台北市34%、新北市33%、桃園市32%，宜蘭縣及連江縣皆為31%；中部地區都沒突破20%、南部地區則低於10%。
按照目前這路徑潛勢圖來看，即便最後是走西行不是北轉的路線，台灣只有北部地區會掃到外圍環流，且路徑都還有北修的可能性，停班停課機率較低，不過實際影響還是要等最終路徑確定才能定案，民眾這幾天還是要持續關注颱風動態，滾動式調整父親節行程。
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根據中央氣象署最新資料顯示，白海豚颱風目前中心位置在北緯25.1度、東經144.1度，以每小時19公里速度，向西進行。中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑320 公里，十級風平均暴風半徑160公里，目前還是中度颱風中段班。
按照氣象署最新路徑潛勢圖，未來幾天白海豚颱風依舊會持續向西行，路徑對比前幾天有稍微北修，不過颱風在7日通過琉球群島之後，路徑有可能北轉也有可能持續向西行。目前AI模式認為高壓會減弱，颱風將會在台灣門口大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進，對台灣影響相對較小；傳統模式則認為高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶。
氣象署預估，隨著白海豚靠近，因為環流較大，不排除最快7日發布海警，屆時西半部降雨會增加，北部也轉有局部短暫陣雨，越晚雨勢會越明顯。到了周六至下周一（8日至10日）是颱風最靠近時刻，颱風有可能北轉或者持續西行，8、9日北部及中部山區有陣雨，北部山區雨勢明顯，有局部豪大雨發生機率；北部及其他地區、中部山區則有局部大雨發生可能。
不過氣象職人吳聖宇也提到，目前還是要看白海豚最後走向才能明確知道對台灣影響程度，但確定的是周末期間（8日、9日）應該會是影響最明顯的時間點，由於這颱風靠近台灣時範圍不小，即使颱風北轉的角度大，肥大的外圍環流仍會影響台灣天氣，所以就算最後颱風沒有很靠近，帶來風雨的情況可能還是避免不了，有周末行程安排的朋友要多加注意。
根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，中度颱風白海豚逐步接近台灣北方海域，已有6個縣市暴風侵襲機率突破3成，其中基隆市以36%居冠，台北市34%、新北市33%、桃園市32%，宜蘭縣及連江縣皆為31%；中部地區都沒突破20%、南部地區則低於10%。
按照目前這路徑潛勢圖來看，即便最後是走西行不是北轉的路線，台灣只有北部地區會掃到外圍環流，且路徑都還有北修的可能性，停班停課機率較低，不過實際影響還是要等最終路徑確定才能定案，民眾這幾天還是要持續關注颱風動態，滾動式調整父親節行程。
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