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▲譚以欣的爸爸（右）以「兒子」稱呼徐子翔，並現場演唱〈給你們〉送上滿滿祝福。（圖／譚以欣IG@oliviawawa）

台玻夫人徐莉玲的長子徐子翔傳出於今年初驟逝，老婆譚以欣昨（3）日發文證實，悲傷寫下：「這段日子要不是有上帝實在無法走到今天。」事實上，徐子翔與譚以欣相識半年結婚，苦等37年終於找到真愛，並於2024年5月舉辦婚宴，當時譚以欣的爸爸在婚禮上獻唱〈給你們〉，並喊話：「希望我的女兒、女婿能夠幸福，一輩子幸福美滿。」如今夫妻倆天人永隔也讓眾人看了不捨。譚以欣與徐子翔因皆有赴美求學背景，再加上相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年後就認定彼此閃婚，並於2024年舉辦夢幻婚禮，婚後也不時公開放閃，夫妻互動十分甜蜜。之後，譚以欣在社群上公開婚禮影片，只見譚爸爸以「兒子」稱呼徐子翔，並現場演唱〈給你們〉送上滿滿祝福。譚爸爸感性表示：「我真的很衷心祝福他們，希望我的女兒、我的女婿我的兒子，能夠幸福，一輩子幸福美滿。」而譚以欣也說：「讓譚爸爸等了快37年，終於等到了牽著女兒的手，交給她的另一半的時刻。」讓眾人看了感動不已，直呼：「看幾次哭幾次」、「隔著屏幕我都哭了，好感動」、「歌詞真的太貼切了。」徐子翔曾向譚以欣甜蜜告白：「終於找到生命中無條件的愛。」怎料，結婚僅兩年就突然離世，讓譚以欣深陷喪夫之痛，近日貼文中充滿著悲傷，今年西洋情人節時，譚以欣則分享夫妻合照並寫下「老公，情人節快樂！有些愛不會改變，即使生活已經變了。」一字一句充滿思念，也讓親友們看了相當心疼。譚以欣曾在結婚一週年時分享，常有人問她：「新婚生活如何？」她表示任何一段關係都會經歷磨合，有時候是爭執，有時候是把自己情緒的低谷帶進關係裡，「但我們學會了不逃避、不忽視，而是願意不斷溝通。」最關鍵的是，夫妻倆感激彼此的好，願意檢討自己、也願意對彼此道歉，因此兩人越來越靠近。而譚以欣也直言，結了婚才真正體會到，婚姻和談戀愛真的有很大不同，不再能任性說氣話，也不是一句「分手」就結束、不開心轉身離開，她認為婚姻是要一起面對現實與責任，佈局未來的藍圖，一起經營愛情、規劃財務，也一起承擔選擇的後果。文中她充滿幸福地說：「婚姻需要的是一位最好的隊友，同時也是好朋友，我遇到了。我們還在學習，但感謝這一年有你一起努力，未來，也請多多指教。 一週年結婚快樂。」