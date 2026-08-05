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追星遭到全網粉絲攻擊喪命？韓國男團ENHYPEN日本成員西村力（Ni-ki），有一位演唱會總會到第一排跟自己見面的女粉絲Mina，因為她追星時行事高調，常遭到其他粉絲的網路霸凌，她今（5）日凌晨疑似不堪壓力，在直播中輕生，目前生死未卜。Mina今年26歲，是赴韓留學的日本粉絲，也是西村力的資深站姐，經常參加簽售活動，成員們幾乎都認得她，但因為她過往曾經在酒店工作，再加上她追星時是很需要獲得偶像關注的「夢女」類型，因此時常被說「拿髒錢追星」等各式負面評論。7月底ENHYPEN美國演唱會上，她希望成員善禹能幫忙把向日葵交給西村力，但因為當下西村力距離善禹有點遠，因此他拒絕了。事後西村力在直播中提到，「無論我們去哪裡，總有幾個人不停地要求被注意到。但他們卻不跳來跳去，也沒有真正玩得開心，看起來一點也不像在享受。我想照顧每個人，但看到那些似乎只是為了獲得個人認可的人，我感覺有點失望，會覺得演唱會被毀了」事件延燒後，大批粉絲湧入Mina社群指責她破壞演出氣氛，因此她發文退出站姐身分，坦承自己以為多見幾次面，就能夠跟成員靠更近，為此她覺得很抱歉。不過因為Mina的貼文中附上了跟西村力的合照，因此又被直言炫耀待遇，大量私訊辱罵內容依舊沒有停止，包括「高高在上的樣子很噁心」、「沒有人是真心對待妳」等字句，網暴持續升級。今日凌晨，Mina在X打開了直播，畫面中的她看起來喝了不少酒，且疑似服用不少精神藥物，在許多網友「去死吧」的推波助瀾下，她真的拿出了一條繩子動作，直播過了一個小時後，最後由趕抵現場的警方伸手關閉鏡頭，震撼畫面在網路流傳。目前Mina生死未卜，不過她身邊的好友在社群發文寫下，「是你們殺死了我的朋友」、「希望妳在天國可以幸福，我很想妳。」等字句，被猜測已回天乏術，不過真實狀況如何還有待查證，不少粉絲也希望她能平安。