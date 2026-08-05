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海警最快周五發布 白海豚路徑還沒確定

▲白海豚颱風周五、周六通過琉球群島的路徑幾乎確定，但周六至下周一通過台灣北部海域時，各模式預測仍有分歧。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鯨魚颱風會被吞掉 周五起雨勢增加

▲周五起白海豚颱風開始掃雨，周末兩天台中以北要注意大雨、豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

除了下雨也要防焚風 沿海注意長浪

▲白海豚颱風影響期間，北海岸、東半部，恆春半島要注意長浪，浪高更可能突破5公尺。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

西北太平洋迎來熱帶系統大活躍，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，剛生成的鯨魚颱風會很快減弱為熱帶性低氣壓，併入白海豚颱風的環流中，白海豚颱風路徑在周六至下周一（8月8日至8月10日）通過台灣北部海面時，還有許多變數，不過外圍環流將會替台中以北帶來明顯雨勢。劉宇其指出，白海豚颱風持續朝西移動，周六開始會因為高壓減弱，速度放慢並北轉，暴風半徑達320公里，極可能掠過台灣北部近海，氣象署不排除最快周五下半天，針對「北部海域、東北部海域」發布海上颱風警報。劉宇其說明，白海豚颱風周五、周六通過琉球群島的路徑幾乎確定，但周六至下周一通過台灣北部海域時，各模式預測仍有分歧，部分預測路徑更接近台灣，也有模式認為白海豚颱風會提前北轉、遠離台灣，因此仍須持續觀察。今（5）日凌晨在呂宋島西方生成的鯨魚颱風，預估將朝東北移動並逐漸減弱，最終整併到白海豚環流中；而距離台灣較遠、位於東方海面約4700公里海面，今天上午也出現熱帶性低氣壓TD16，周末前有機會發展為「昌鴻颱風」，路徑預估偏北移動，對台灣並無直接影響。劉宇其提醒，受白海豚颱風影響，台灣天氣將在周五起出現顯著變化，西半部降雨範圍將會明顯擴大；周六、周日，西半部風雨更為顯著，中部以北地區有機會出現局部大雨，台中以北山區則必須防範局部豪雨，中南部、花東也有局部短暫雨，注意午後雷陣雨。劉宇其說明，除了降雨，高溫也是這段期間需要防範的重點，今天中南部內陸、大台北及花東縱谷可能出現36度極端高溫，隨著白海豚颱風替台灣帶來西北風，宜蘭、花東周末要留意焚風帶來的高溫。此外，今明兩天北海岸、東半部，恆春半島都會有長浪發生，明天部分海域浪高可達3公尺，而周六至下周日的浪高更可能突破5公尺，計畫在前往海邊活動的民眾務必提高警覺、避免涉險，並隨時鎖定最新氣象資訊。