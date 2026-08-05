超人氣皮克敏手遊《Pikmin Bloom》又有新的皮皮夥伴要加入了！《Pikmin Bloom》官方宣布，從8月7日開始，穿戴著 「體育館鑰匙圈」、「票券」、「牙刷」 飾品的冰凍皮克敏即將登場，玩家們可以在體育館、車站、藥局飾品皮克敏中發現牠們，《NOWNEWS》也整理體育館、車站、藥局皮克敏花苗取得方法。
《Pikmin Bloom》官方今（5）日宣布，在體育館、車站、藥局飾品皮克敏當中，即將迎接新夥伴，從8月7日開始，穿戴「體育館鑰匙圈」、「票券」、「牙刷」 飾品的冰凍皮克敏將正式登場，有玩家開始表示「終於有冰皮的加入了」。
體育館熱門刷盆地點
📌台北市
■台北大巨蛋
■台北小巨蛋
■天母棒球場
■台北田徑場
📌新北市
■新莊棒球場
■板橋體育場
■新北市體育園區
📌桃園市
■樂天桃園棒球場
■桃園市立田徑場
📌新竹市
■新竹棒球場
📌新竹縣
■新竹縣體育場
📌台中市
■洲際棒球場
■台中市立體育場
■朝馬國民運動中心
📌彰化縣
■彰化縣立體育場
📌南投縣
■南投縣立體育場
📌雲林縣
■斗六棒球場
📌嘉義市
■嘉義市立棒球場
📌嘉義縣
■嘉義縣立體育場
📌台南市
■台南市立棒球場
■亞太國際棒球訓練中心
📌高雄市
■高雄國家體育場（世運主場館）
■高雄巨蛋
■澄清湖棒球場
■鳳山體育場
📌宜蘭縣
■宜蘭運動公園體育場
📌花蓮縣
■花蓮縣立體育場
📌台東縣
■台東縣立體育場
📌屏東縣
■屏東縣立體育場
■屏東棒球場
📌基隆市
■基隆市立體育館
■基隆市立田徑場
📌澎湖縣
■澎湖縣立體育場
📌金門縣
■金門縣立體育場
📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館
目前體育館鑰匙圈飾品皮克敏有紅色、黃色、藍色、白色、紫色、岩石和羽翅皮克敏，8月7日後會新增冰凍皮克敏。
票券
票券皮克敏的花苗，可以在全台各地的火車站、捷運站等車站附近探索獲得，花苗培育出來的皮克敏，得到4顆愛心的友好度後，皮克敏會返回出生地拿飾品，飾品皮克敏上面會有寫著地點的票券。目前票券皮克敏有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅和岩石皮克敏，8月7日開始加入冰凍皮克敏。
藥局
玩家們可在現實生活中的藥局、藥妝店附近，透過探測器或累積散步來發現「藥局花苗」，培育出來的皮克敏友好度達到4顆心，就會回到出生地取得飾品，背著牙刷、牙膏，頭頂擠出來的牙膏，有些皮克敏還會手拿牙線棒，相當可愛。目前有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅和岩石皮克敏，8月7日開始加入冰凍皮克敏。
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■台北田徑場
📌新北市
■新莊棒球場
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■桃園市立田徑場
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■新竹棒球場
📌新竹縣
■新竹縣體育場
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■台中市立體育場
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📌彰化縣
■彰化縣立體育場
📌南投縣
■南投縣立體育場
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■斗六棒球場
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📌嘉義縣
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■台南市立棒球場
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📌花蓮縣
■花蓮縣立體育場
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■台東縣立體育場
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■屏東縣立體育場
■屏東棒球場
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■基隆市立田徑場
📌澎湖縣
■澎湖縣立體育場
📌金門縣
■金門縣立體育場
📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館
目前體育館鑰匙圈飾品皮克敏有紅色、黃色、藍色、白色、紫色、岩石和羽翅皮克敏，8月7日後會新增冰凍皮克敏。
票券皮克敏的花苗，可以在全台各地的火車站、捷運站等車站附近探索獲得，花苗培育出來的皮克敏，得到4顆愛心的友好度後，皮克敏會返回出生地拿飾品，飾品皮克敏上面會有寫著地點的票券。目前票券皮克敏有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅和岩石皮克敏，8月7日開始加入冰凍皮克敏。
玩家們可在現實生活中的藥局、藥妝店附近，透過探測器或累積散步來發現「藥局花苗」，培育出來的皮克敏友好度達到4顆心，就會回到出生地取得飾品，背著牙刷、牙膏，頭頂擠出來的牙膏，有些皮克敏還會手拿牙線棒，相當可愛。目前有紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅和岩石皮克敏，8月7日開始加入冰凍皮克敏。