中度颱風白海豚持續朝西移動，中央氣象署預估最快周五（7日）下半天可能發布海上颱風警報，周六至下周一（8日至10日）將是最接近台灣的時段。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，傳統模式與AI預報已逐漸取得共識，研判白海豚高機率自台灣北方海面擦身而過，之後朝中國華東登陸。由於路徑與上月巴威颱風相似，預估北部將有間歇性降雨，全台山區須防豪大雨，沿海及海面也要留意長浪，南部下週初則因西南風增強，降雨機率提高。
白海豚逼近台灣！最新路徑「高機率擦身而過」
中度颱風白海豚今日2時以每小時19公里速度，持續向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里
「台灣颱風論壇」指出，經過連日修正後，傳統預報模式與AI模擬結果已逐漸趨於一致，目前研判白海豚高機率從台灣附近海域擦身而過，不會直接侵襲台灣，之後將持續西行，朝中國華東沿岸前進。
白海豚風雨型態與巴威相似！周末全台風雨增強、慎防長浪豪雨
「台灣颱風論壇」表示，依照最新路徑推估，這個周末將是白海豚距離台灣最近的時間，屆時仍有發布颱風警報的可能。由於白海豚與上個月巴威颱風同樣屬於大型颱風，且都是由台灣北方海面通過，因此各地可能出現相似的風雨型態，建議民眾可參考巴威期間的防颱經驗提前準備。
針對各地天氣變化，「台灣颱風論壇」提醒，周末期間北部將有一波波間歇性降雨；全台山區須留意豪雨及大雨發生；各沿海及海面長浪現象預估至少持續至下週二才會逐漸緩和。
此外，南部平地到了下周初，隨著西南風增強，降雨機率也將提高，提醒民眾持續留意最新天氣資訊及颱風動態，「簡單說，若無意外，這次會是今夏，台灣陸地躲過的第三顆颱風囉。」
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中度颱風白海豚今日2時以每小時19公里速度，持續向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里
「台灣颱風論壇」指出，經過連日修正後，傳統預報模式與AI模擬結果已逐漸趨於一致，目前研判白海豚高機率從台灣附近海域擦身而過，不會直接侵襲台灣，之後將持續西行，朝中國華東沿岸前進。
「台灣颱風論壇」表示，依照最新路徑推估，這個周末將是白海豚距離台灣最近的時間，屆時仍有發布颱風警報的可能。由於白海豚與上個月巴威颱風同樣屬於大型颱風，且都是由台灣北方海面通過，因此各地可能出現相似的風雨型態，建議民眾可參考巴威期間的防颱經驗提前準備。
針對各地天氣變化，「台灣颱風論壇」提醒，周末期間北部將有一波波間歇性降雨；全台山區須留意豪雨及大雨發生；各沿海及海面長浪現象預估至少持續至下週二才會逐漸緩和。
此外，南部平地到了下周初，隨著西南風增強，降雨機率也將提高，提醒民眾持續留意最新天氣資訊及颱風動態，「簡單說，若無意外，這次會是今夏，台灣陸地躲過的第三顆颱風囉。」
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