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▲八大《自由的旅行者》第四季由融融（左）和馬鈴薯小姐雁靈主持。(圖／八大電視 提供)

八大電視自製實境節目《自由的旅行者》全新第四季，主持人融融與馬來西亞的搭檔馬鈴薯小姐雁靈，兩人昨穿著馬來西亞傳統服飾現身，分享拍攝甘苦，也是這趟才發現，原來雁靈是棕櫚園千金，家中棕櫚園面積超過10公頃，比台北大巨蛋還大，讓所有人嚇到，馬上開始遞水、遞茶，關心她會不會餓，相當逗趣。隨著節目來到第四季，眾人才知道原來雁靈是「棕櫚園千金」，家裡的棕櫚園面積超過大巨蛋，融融回想當時前往她家的路上，「雁靈爸爸突然說這片都是我們的，我也才意識到，雁靈是千金？！所以從那一天起，就開始問雁靈需要喝水嗎？會太熱嗎？」一番話也讓雁靈坐立難安，她直呼：「爸爸的事業是爸爸的，我們是各自奮鬥。」《自由的旅行者》片花中，看到雁靈想起拍攝點滴，不禁淚灑現場，她坦言：「第一次的外景，有很多新的嘗試，也很謝謝有這樣的機會參與。」融融除了爆料雁靈的淚腺和他汗腺一樣發達外，也誇對方勇氣超乎想像，融融透露：「有一站在泥巴中拍攝，後面就直接是廁所，也就是泥巴中含有排泄物，但雁靈居然毫不猶豫地就將泥土直接抹在臉上！」雁靈聽後也笑說：「當下聽到當地人說可以防曬，我就把它想成是有機的泥土，還好後來皮膚沒有影響。」而從沒在鏡頭前落淚的融融，竟在第四季的外景中難得展現感性一面。他透露在馬國遇到一位當地職人，當聽到對方分享與自己有著相同的夢想，最後卻因要接手家業而必須放棄追逐自我的過程後，讓他很有感，融融說：「不管是我自己還是跟節目拍外景，我都知道真的很辛苦，我很慶幸在追尋夢想的過程中，我還是能保有最一開始、最真實的自己，因此聽了他的分享後讓我感觸特別深。《自由的旅行者》全新第四季8/15起，每週六晚間8點於八大綜合台全台首播。