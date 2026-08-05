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▲張凌赫國小時期的准考證被粉絲挖出，大讚證件照超可愛。（圖／翻攝自微博＠娛樂榜姐）

▲20歲的李嫣（如圖）外型酷似王菲。（圖／翻攝自微博@君君的旅行日记）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（5）日的娛樂搶先看，在IG坐擁36萬粉絲、熱愛潛水的美女網紅驚傳過世，家屬發文證實其死訊，粉絲湧入哀悼。中國男神張凌赫20年前報考爵士鼓伍級的准考證被挖出，上面有他讀小學時的證件照，被網友稱讚五官完全沒長歪。王菲和前夫李亞鵬生的女兒李嫣已經20歲了，近照曝光被大讚美貌不輸給媽媽。知名潛水網紅「李潤潤」日前傳出離世消息，震驚潛水圈與眾多粉絲。昨日，李潤潤的追思禮拜圓滿落幕，她的母親事後透過社群平台發文，悲痛證實愛女已經「畢業」，並以「我的魚兒」親暱呼喚女兒，字裡行間流露出對女兒滿滿的不捨與對各界的深深感謝。28歲的男神張凌赫今年靠古裝劇《逐玉》爆紅，主演的《這一秒過火》目前也在熱播中，人氣持續攀升，成長軌跡也被粉絲一一挖出討論，就連張凌赫就讀國小時，報考爵士鼓「伍級」的准考證也被挖出，上面有他稚嫩的證件照，五官看起來跟現在差不多，讓粉絲稱讚張凌赫從小就帥氣，完全沒長歪。女星王菲和前夫李亞鵬生的女兒李嫣已經20歲了，本月1日她參加「嫣然天使基金」舉辦的慈善夏令閉幕儀式，坐在台下看孩子們的演出，留著一頭黑色長直髮，氣質出眾，照片還登上微博熱搜，不少人誇獎李嫣的美貌不輸給媽媽。