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▲張凌赫國小時期的准考證被挖出，上面有他稚嫩的證件照。（圖／翻攝自微博＠娛樂榜姐）

▲飾演張凌赫兒子的小童星倪悅宸（中）日前被稱讚與張凌赫長超像。（圖／微博＠這一秒過火官微）

28歲中國男星張凌赫今年靠古裝劇《逐玉》爆紅，主演的《這一秒過火》目前也在熱播中，人氣持續攀升，成長軌跡也被粉絲一一挖出討論，就連張凌赫就讀國小時，報考爵士鼓「伍級」的准考證也被挖出。上面有他稚嫩的證件照，五官看起來跟現在差不多，讓粉絲稱讚張凌赫從小就帥氣，完全沒長歪。關鍵字「#張凌赫小學證件照」昨（4）日衝上微博熱搜，粉絲找到他國小時期參加「南京藝術學院社會藝術水平考級」的准考證，上面寫著張凌赫的本名張家瑋，報考的專業則是爵士鼓，級別為伍級，考試時間在8月4日，讓粉絲紛紛留言笑說：「原來20年前的今天，張凌赫在考爵士鼓」、「今天是家瑋爵士鼓五級考試的紀念日」。而准考證上有張凌赫小時候稚嫩的證件照，當時的他臉蛋圓潤可愛，但五官與如今帥氣的模樣差距不大，令粉絲大讚張凌赫基因優良，從小帥到大，「張家瑋真的完全沒長歪」、「小時候有多可愛，長大就有多帥」、「張凌赫這一生真的好透明，從小學到大學全都被扒出」、「家瑋居然還會爵士鼓，實在是多才多藝」。張凌赫主演的陸劇《這一秒過火》今日即將迎來大結局，女主角王楚然在劇中瞞著他偷偷生下兒子「樂安」，由小童星倪悅宸飾演。而倪悅宸的外型也被稱讚和張凌赫神似，眉眼間又有王楚然的韻味，日前樂安初登場時，就被粉絲調侃：「張凌赫本人都生不出這麼像的」。