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▲李嫣（如圖）外形酷似王菲。（圖／翻攝自微博）

王菲和前夫李亞鵬生的女兒李嫣已經20歲了，本月1日她參加「嫣然天使基金」舉辦的慈善夏令閉幕儀式，坐在台下看孩子們的演出，留著一頭黑色長直髮，氣質出眾，還登上微博熱搜，不少人誇獎李嫣的美貌不輸給媽媽。李嫣出生時有先天性唇顎裂（俗稱兔唇），從小到大共接受過4次手術，王菲和李亞鵬因此成立「嫣然天使基金」，協助和女兒一樣的病童。李嫣身高175公分左右，纖長的身材加上氣質，不少粉絲都說，魅力堪比媽媽王菲當年風采，大讚基因太強大。在接受過許多次治療後，李嫣患部的疤痕已經幾乎看不見，而她也深知這個基金會的意義，從小便投入公益活動。李嫣目前就讀於倫敦大學，所學是藝術設計，李嫣平時生活低調，也並沒有打算踏入演藝圈，今年3月她甚至在倫敦舉辦個展，取名「光的孩子」，將展出的42幅作品都義賣，募得18萬英鎊（約台幣700萬元）。