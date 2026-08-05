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▲李潤潤熱愛潛水、個性陽光，還經常在社群推廣海洋保育的知識。（圖／翻攝自李潤潤IG@leerunrun1121）

IG擁有36萬粉絲關注的知名美女潛水教練兼網紅李潤潤日前驚傳過世，李潤潤的家屬昨（4）日下午透過她的臉書粉專發文，悲痛證實噩耗，媽媽難過地說：「我的魚兒完成了她人生的畢業典禮。」大批粉絲與昔日潛水圈好友都感到震驚不已，紛紛湧入社群平台留言哀悼。李潤潤長期活躍於Instagram、Threads等社群平台，同時擁有PADI水肺潛水教練資格，生前常分享潛水日常，並積極推廣海洋保育、海洋治理與藍色經濟等議題。過去她也曾登上實境節目《王子的約會》，憑藉陽光熱血且鮮明的個人風格圈粉無數。如今傳出離世消息，家屬未透露死因，但字裡行間滿是對她的思念。李潤潤的母親在臉書貼文中以「寶貝潤潤」、「我的魚兒」溫情呼喚愛女，感性寫下：「昨天寶貝潤潤畢業了，我的魚兒完成了她人生的畢業典禮。」母親除了向從各地趕來參加追思禮拜的親友、閨蜜與潛友表達十二萬分的感謝外，也感念大家生前給予女兒的陪伴、照顧與溫暖。母親表示這些善意她都替女兒銘記在心，期盼日後若有機會能代為回報，並祈願上帝祝福每一位愛護潤潤的朋友。粉絲見狀則直呼消息太突然，紛紛留言「一路好走」、「當天使去了」並請家屬節哀。昔日共事的同事也發文透露，前兩天得知消息時震撼到難以平復，回憶起過去因為同樣喜愛動物而大聊貓狗經的時光，如今卻天人永隔，令人無限酸楚。