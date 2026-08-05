白海豚颱風持續近逼，雖然現在大多數模式預估路徑北轉的機率較高，但北轉的時間點目前幾乎沒有共識，甚至還有持續西行不北轉的路徑版本。氣象粉專「觀氣象看天氣」就表示，目前白海豚的路徑走向按照各模式預測出三種劇本，白海豚近台與否，重點觀察北側副高東退時機。
白海豚路徑最新3種劇本！副高東退速度快慢影響走向
「觀氣象看天氣」表示，目前已知有一道西風槽大概會在8月7日由俄羅斯向日本海方向東移，將對於位在日本海的副高產生打擊，使得副高在周五後有東退的情況，從各AI模式與傳統模式中可以觀察到，模式們目前的主要判斷分歧，在於「副高在受槽線打擊之下，究竟能撐多久」？這會影響到白海豚北轉的早晚以及是否持續西行的關鍵。
一、副高快速減弱東退：路徑如同AICON、GFS、EC-AIFS
二、副高緩慢東退：路徑如同FNV3
三、副高只是形變，東退不明顯：路徑如同EC、AIGEFS
白海豚轉彎時間不能確定！超肥暴風圈仍可能逼近台灣
「觀氣象看天氣」說，當然，位在與白海豚同在的整個季風槽內各相位的擾動發展、與白海豚的自身發展狀況，也會影響副高堅持的時間、以及RMT效應（Ridge Modification by Tropical Cyclone，簡稱 RMT）是否發生與時機，進一步影響路徑。
「觀氣象看天氣」提到，目前在圖中紫色圓圈內，白海豚北轉時間約落在8月8日至10日附近，越晚北轉意味著西行的時間越長離台灣可能較近，反之，越早北轉如同EC-AIFS預測一通過那霸即北轉，對於台灣影響的程度相對較輕。
至於有說法指出AI與傳統模式取得共識，「觀氣象看天氣」解釋，那主要是指AI模式中的FNV3、傳統模式中的EC（mean），該兩大指標模式目前皆是鎖定在「浙江中南部登陸後才北轉」，也剛好是與其他模式的平均附近，不過，這不代表不會有其他變數了，若納入其他模式參考，更偏東、或更偏西的可能性都還是存在！都還要持續觀察。
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「觀氣象看天氣」表示，目前已知有一道西風槽大概會在8月7日由俄羅斯向日本海方向東移，將對於位在日本海的副高產生打擊，使得副高在周五後有東退的情況，從各AI模式與傳統模式中可以觀察到，模式們目前的主要判斷分歧，在於「副高在受槽線打擊之下，究竟能撐多久」？這會影響到白海豚北轉的早晚以及是否持續西行的關鍵。
一、副高快速減弱東退：路徑如同AICON、GFS、EC-AIFS
二、副高緩慢東退：路徑如同FNV3
三、副高只是形變，東退不明顯：路徑如同EC、AIGEFS
「觀氣象看天氣」說，當然，位在與白海豚同在的整個季風槽內各相位的擾動發展、與白海豚的自身發展狀況，也會影響副高堅持的時間、以及RMT效應（Ridge Modification by Tropical Cyclone，簡稱 RMT）是否發生與時機，進一步影響路徑。
「觀氣象看天氣」提到，目前在圖中紫色圓圈內，白海豚北轉時間約落在8月8日至10日附近，越晚北轉意味著西行的時間越長離台灣可能較近，反之，越早北轉如同EC-AIFS預測一通過那霸即北轉，對於台灣影響的程度相對較輕。
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