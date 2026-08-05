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李榮浩今年4月捲入抄襲風波，有網友發現蔡淳佳演唱的〈小眼睛〉和日本歌手平井堅2003年推出的〈Signal〉旋律高度相似，而當時李榮浩表示，該首歌曲是自己20年前練習時留下的檔案，誤將練習曲交給版權公司發行，並表示會主動聯繫原作者致歉，根據陸媒報導，〈小眼睛〉在QQ音樂、酷狗音樂及Apple Music都已經不見「作曲人李榮浩」的名字，再度引來討論。自抄襲案爆發後，目前多個音樂平台已經更新資料，包括QQ音樂、酷狗音樂及Apple Music，都已經刪掉李榮浩擔任作曲人的欄位，根據陸媒報導，QQ音樂方面表示，是根據歌曲版權方的要求進行調整。此舉也被不少網友解讀為版權爭議的新進度，至於是否進入協商階段，記者詢問李榮浩方面，截稿前尚未獲得回應。回顧該事件，今年4月有網友發現〈小眼睛〉的旋律和平井堅的〈Signal〉很像，質疑李榮浩抄襲，而他當時也以長文回應，解釋〈小眼睛〉是20年前他自己練習時留下的檔案，有次在整理資料時，誤將檔案傳給版權公司，但版權公司在與他「失去聯繫」的狀況下就發行此曲，他聽到時也很意外，還怒喊「把我祖墳刨了也不認」。不過李榮浩坦承該作品確實使用了平井堅的原曲旋律，表示會聯絡對方致歉，協商後續賠償，否認刻意抄襲。然而也有人發現，版權管理方其實是隸屬李榮浩個人的「酷亞音樂股份有限公司」，商用授權聯絡人還是李榮浩本人，讓這件事情更加弔詭。