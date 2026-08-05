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台玻集團總裁夫人徐莉玲風波不斷，先是污衊王菲挺張柏芝，又傳出長子徐子翔過世，沒想到這也連帶讓她的丈夫林伯實的過往再度被關注，林伯實過去曾和女星沈時華婚內出軌，生下私生女，沈時華後來轉往幕後發展，結果在製作《海角七號》音樂劇時，募資150萬元，卻在2020年被台北地院依詐欺取財判刑，自此以後神隱。徐莉玲和林伯實的婚姻相當曲折，兩人在相識之前都有過一段婚姻，徐莉玲是在大三時和前夫生下長子，婚姻過沒多久就告吹，前夫為了搶孩子還騙她兒子夭折，導致她相隔13年才和徐子翔相認，未料徐子翔今年初過世，母子天人永隔。徐莉玲後來嫁給林伯實，在高齡47歲生下次子，根據《壹蘋新聞網》報導，林伯實在和徐莉玲結婚之前也有過一段婚姻，和前妻生下2女，但卻在婚姻期間出軌，外傳林伯實相當喜歡沈時華，甚至還要妻子寫信給她，說自己會睜一隻眼閉一隻眼，她也替林伯實生下一名女兒，沒想到林伯實得知她生的是女兒就人間蒸發。沈時華背負小三罵名，星路盡毀，她也和林伯實對簿公堂，經過DNA比對確認血緣關係，並要求林伯實完成認領登記，並按時支付撫養費，後來沈時華轉為幕後，擔任製作人，卻捲入音樂劇版權官司，現在已和外界斷聯，人生猶如八點檔。