占卜師「道境塔羅」分析今（5）日十二生肖工作運勢與建議。屬蛇行動力稍嫌不足，好的想法可能會因為猶豫而錯過時機，屬馬面對改變產生抗拒，建議接受現階段的調整，抗拒改變會更辛苦。
鼠
情緒容易起伏不定，也可能對自己的能力感到沒信心，創意上有點卡關。建議先穩定心情，別急著否定自己的想法，靜下來會找到方向。
牛
進度容易受到延誤，努力了一段時間卻感覺卡在原地，難免有點沮喪。建議調整步調，耐心等待時機，急躁反而容易白費力氣。
虎
可能提不起勁展開新計畫，行動力略顯不足，靈感也暫時枯竭。建議先休息，儲備能量，別勉強自己硬撐，時機到了自然會動起來。
兔
容易獲得他人的幫助，也適合展現善意，付出與收穫能取得平衡。建議把握機會，互相支援，善意的循環會為你帶來好結果。
龍
面前的選擇變多，容易陷入猶豫，也可能沉浸在不切實際的想像中。建議先釐清優先順序，別被表面的美好迷惑，看清現實再行動。
蛇
行動力稍顯不足，好的想法可能因猶豫而錯過時機。建議別想太多，先跨出第一步，動起來才會有轉機。
馬
面對改變容易產生抗拒，內心可能還在害怕結束或放手。建議接受階段性的調整，抗拒改變只會讓自己更辛苦。
羊
人際或合作關係容易出現和諧的連結，彼此心意相通。建議珍惜這份默契，主動溝通會讓合作更順利。
猴
容易感到困惑不安，思緒也可能被不確定感干擾，難以看清真相。建議相信直覺，但也要冷靜求證，別讓想像影響判斷。
雞
可能面臨一段辛苦或難熬的低潮，但這也是重新開始的契機。建議接受過程的痛，谷底之後就是轉機，別放棄希望。
狗
生活或工作節奏容易失衡，可能過度投入某一方面而忽略其他。建議找回平衡感，別讓自己陷入極端，適度調整才能長久。
豬
情緒容易不穩定，也可能對自己缺乏安全感，需要多一點自我照顧。建議先安撫好自己的心，別把不安轉嫁給身邊的人。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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情緒容易起伏不定，也可能對自己的能力感到沒信心，創意上有點卡關。建議先穩定心情，別急著否定自己的想法，靜下來會找到方向。
牛
進度容易受到延誤，努力了一段時間卻感覺卡在原地，難免有點沮喪。建議調整步調，耐心等待時機，急躁反而容易白費力氣。
虎
可能提不起勁展開新計畫，行動力略顯不足，靈感也暫時枯竭。建議先休息，儲備能量，別勉強自己硬撐，時機到了自然會動起來。
兔
容易獲得他人的幫助，也適合展現善意，付出與收穫能取得平衡。建議把握機會，互相支援，善意的循環會為你帶來好結果。
龍
面前的選擇變多，容易陷入猶豫，也可能沉浸在不切實際的想像中。建議先釐清優先順序，別被表面的美好迷惑，看清現實再行動。
蛇
行動力稍顯不足，好的想法可能因猶豫而錯過時機。建議別想太多，先跨出第一步，動起來才會有轉機。
馬
面對改變容易產生抗拒，內心可能還在害怕結束或放手。建議接受階段性的調整，抗拒改變只會讓自己更辛苦。
羊
人際或合作關係容易出現和諧的連結，彼此心意相通。建議珍惜這份默契，主動溝通會讓合作更順利。
猴
容易感到困惑不安，思緒也可能被不確定感干擾，難以看清真相。建議相信直覺，但也要冷靜求證，別讓想像影響判斷。
雞
可能面臨一段辛苦或難熬的低潮，但這也是重新開始的契機。建議接受過程的痛，谷底之後就是轉機，別放棄希望。
狗
生活或工作節奏容易失衡，可能過度投入某一方面而忽略其他。建議找回平衡感，別讓自己陷入極端，適度調整才能長久。
豬
情緒容易不穩定，也可能對自己缺乏安全感，需要多一點自我照顧。建議先安撫好自己的心，別把不安轉嫁給身邊的人。
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