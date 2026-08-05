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🟡來一客業績暴增八倍！紅到瑞士五星飯店好評

▲Yahoo購物公布2026中元供桌熱銷榜，揭曉熱門泡麵與零食 Top 5 榜單。（圖／Yahoo購物提供）

▲來一客鮮蝦魚板風味奪中元普渡熱銷泡麵冠軍，更紅到瑞士五星飯店。（示意圖／記者陳雅雲攝）

一年賣出8600萬！三巨頭締造十年不敗神話

🟡食安風暴帶動養生潮！寵物肉乾買氣飆升高十倍

▲食安議題與毛孩經濟發威，進口油品與寵物食品躍升今年中元普渡採購新寵。（圖／Yahoo購物提供）

🟡陰間清單跟上科技潮！特斯拉與空拍機紙紮超夯

中元普渡採購進入高峰，電商平台 Yahoo 購物公布「2026 中元供桌熱銷榜」，「來一客鮮蝦魚板風味」業績狂飆 8 倍，連續兩年擊敗滿漢大餐蟬聯冠軍！這款熱銷泡麵更紅到國外，日前有台灣旅客退房時將其贈予瑞士五星級飯店員工，美味驚豔當地房務員。中元普渡供桌採買邁入最高峰，Yahoo 購物公布「2026 中元供桌熱銷榜」，經典台味泡麵展現驚人買氣。「」業績較去年同期狂飆 8 倍，連續兩年蟬聯泡麵類別冠軍；第二名則由買氣年增 9 倍的「」拿下，顯示傳統台味依然是民眾普渡採買的安全牌。有趣的是，這款中元冠軍泡麵最近更上演「神級泡麵外交」。一名在瑞士蘇黎世五星級「牡羊飯店（Widder Hotel）」工作的台灣房務員在 Threads 分享，。外國同事午餐品嚐後一吃愛上，甚至好吃到捨不得分給其他人，讓台灣泡麵紅到歐洲。事實上，台灣經典泡麵在各大通路皆呈現霸榜態勢。根據家樂福（現更名萬家福）先前公布 2025 年的國產泡麵銷售數據，「，這三款國民泡麵早已共同締造連續十年蟬聯熱銷前三名的「十年不敗神話」。除了泡麵之外，今年中元供桌也出現新的消費趨勢。受到近期食安議題影響，民眾選購食用油更趨謹慎，帶動進口橄欖油與酪梨油業績年增高達 7 成以上。同時，「毛孩經濟」亦吹進中元節，，顯示飼主準備供品時也不忘照顧家中毛小孩。零食部分則吹起「討吉利」諧音風潮，如；而「Orionjako 韓國嚴選味付海苔箱」則成為異國零食中唯一闖入熱銷前五名的黑馬。現代人祭祀祖先不僅講求澎湃，更追求「燒到心坎裡」。Yahoo 拍賣觀察發現，除了傳統的金條與冥鈔之外，跟上科技潮流的「新型態紙紮」成為今年熱搜焦點。包括等品項銷量顯著提升，反映出民眾祭拜祖先時，也希望能將最新的科技產品傳遞給遠方的親友，展現溫馨又具創意的祭祀文化。