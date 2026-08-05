2026上半年汽車銷售排行榜出爐啦！今年美國關稅事宜都沒有確切資訊進展，從半年累積數字來看有回溫狀況，上半年累計銷售已經突破20萬台，成績是相當不錯的！而如果說到最熱門的車款，Toyota再度以5輛車款刷進熱銷排行榜，其中國產車Corolla Cross就佔據總銷售額1/10，實在非常驚人！高檔車Tesla特斯拉也異軍突起，在有錢人市場佔有一席之地，Model Y車系直接殺到第三名。
2026上半年汽車銷售破20萬台！年度有望破41萬台
根據《U-Car》報導，2026上半年台灣汽車市場銷售成績單出爐，累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有1.7%的成長，單以數學計算來看，2026年底應該有機會可以突破41萬輛成績，期望下半年有許多重量級產品陸續亮相之後，對台灣新車市場買氣會有一定影響。
分析2026上半年台灣汽車銷售取得不錯的成績，主因現在對美國關稅事宜依然沒有更多的確切資訊，不少本來還在觀望的民眾也直接下手購車，意味著各大品牌即便後續沒有美國製造生產的「美援」，卻也有了較明確對應之道，包含在產品調整、價格與售後體系等多方進行調整。
2026上半年銷售汽車冠軍出爐！不開Altis、Yaris都選擇Corolla Cross
然而在熱銷車款部分，Toyota強勢佔據前十名的五個席次，其中冠軍由Toyota國產車Corolla Cross繳出驚人的22650台，已經佔據上半年1/10的總銷量；亞軍則是Toyota RAV4拿下，一共賣出12482台，6月還開始交車RAV4 PHEV插電混合動力版，讓車系選擇更多元；季軍則是今年崛起的特斯拉，以Model Y斬下8524台銷售拿到第三名成績，已經是完全攻佔有錢人買車的首選寶座。
至於第四名至第十名依序為「CMC J Space（7990台）」、「Ford Territory（6855台）」、「Toyota Yaris Cross（6728台）」、「Lexus NX（6559台）」、「Toyota Town Ace（6049台）」、「Honda HR-V（5428台）」、「Toyota Altis（3880台）」。
從整體排行榜上來看，四門的房車系列已經可以說是昨日黃花，前十名銷售當中只剩下Toyota Altis是房車，其他全部都是休旅車、商用車，且還是排名在最末位，顯見在台灣市場房車需求量已經完全大幅下降。
Toyota超級國產車Corolla Cross猛到爆！最新價格、車子特色一次看
這輛Toyota超級國產車Corolla Cross在2020上市就一直熱銷至今，除了上市當年度，2021至2025年汽車總市場銷售冠軍都是由它奪下，今年上半年成績出爐，沒意外Corolla Cross將繼續六連霸下去！不少開過的車主都表示「這真的沒話講的一台好國產車，價格公道又好開」、「接下來又要改版，賣到2030都是最強神車根本沒問題」、「2年CC車主只能說好開又省油，上班族也能入手的好車」。
根據官網介紹，這輛Corolla Cross最低起價80.9萬就能夠入手，最高規格的也不用90萬元，不僅擁有時尚外觀、優秀油耗表現、寬敞實用空間外，車型搭載12.3吋全彩數位儀錶板，兼顧家庭日常以及駕馭方便程度。最近又有新改款的Corolla Cross未來會在台灣上市，勢必又會掀起一股購車風潮，如果你想買一台好開又好看的休旅車，預算有限的話，Corolla Cross也許是你不二選擇哦！
資料來源：《U-Car》、Toyota官網
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根據《U-Car》報導，2026上半年台灣汽車市場銷售成績單出爐，累計銷售為20萬2278輛，對比2025年同期有1.7%的成長，單以數學計算來看，2026年底應該有機會可以突破41萬輛成績，期望下半年有許多重量級產品陸續亮相之後，對台灣新車市場買氣會有一定影響。
分析2026上半年台灣汽車銷售取得不錯的成績，主因現在對美國關稅事宜依然沒有更多的確切資訊，不少本來還在觀望的民眾也直接下手購車，意味著各大品牌即便後續沒有美國製造生產的「美援」，卻也有了較明確對應之道，包含在產品調整、價格與售後體系等多方進行調整。
然而在熱銷車款部分，Toyota強勢佔據前十名的五個席次，其中冠軍由Toyota國產車Corolla Cross繳出驚人的22650台，已經佔據上半年1/10的總銷量；亞軍則是Toyota RAV4拿下，一共賣出12482台，6月還開始交車RAV4 PHEV插電混合動力版，讓車系選擇更多元；季軍則是今年崛起的特斯拉，以Model Y斬下8524台銷售拿到第三名成績，已經是完全攻佔有錢人買車的首選寶座。
從整體排行榜上來看，四門的房車系列已經可以說是昨日黃花，前十名銷售當中只剩下Toyota Altis是房車，其他全部都是休旅車、商用車，且還是排名在最末位，顯見在台灣市場房車需求量已經完全大幅下降。
這輛Toyota超級國產車Corolla Cross在2020上市就一直熱銷至今，除了上市當年度，2021至2025年汽車總市場銷售冠軍都是由它奪下，今年上半年成績出爐，沒意外Corolla Cross將繼續六連霸下去！不少開過的車主都表示「這真的沒話講的一台好國產車，價格公道又好開」、「接下來又要改版，賣到2030都是最強神車根本沒問題」、「2年CC車主只能說好開又省油，上班族也能入手的好車」。
根據官網介紹，這輛Corolla Cross最低起價80.9萬就能夠入手，最高規格的也不用90萬元，不僅擁有時尚外觀、優秀油耗表現、寬敞實用空間外，車型搭載12.3吋全彩數位儀錶板，兼顧家庭日常以及駕馭方便程度。最近又有新改款的Corolla Cross未來會在台灣上市，勢必又會掀起一股購車風潮，如果你想買一台好開又好看的休旅車，預算有限的話，Corolla Cross也許是你不二選擇哦！