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熄火牽車過馬路被警察看到！騎士挨罰怒提訴訟

▲「機車熄火後牽車，到底有沒有算闖紅燈？」台灣交通事故權益保障協會也分享過往相關案例。（圖／台灣交通事故權益保障協會）

判決再逆轉！牽車仍屬闖紅燈行為

▲警政單位仍提醒，機車駕駛人遇紅燈時應依規定停等，切勿以牽行方式超越停止線，以免因誤解法規而觸法受罰。（圖／新北市政府）

台灣現行闖紅燈罰款金額

台灣每到夏天，等待紅燈對於機車騎士都像是煎熬考驗。許多民眾也曾目睹，有騎士會在紅燈時將機車熄火牽車，走上斑馬線過馬路，藉此節省等待時間。不過，這種「以牽行替代騎乘」的行為，被台灣交通事故權益保障協會與法院認證是明確的，仍能依照「闖紅燈」相關條例開罰。台灣交通事故權益保障協會表示，最早在 2012 年警政署的見解就認為此舉有闖紅燈且違法，以上警政署的見解長期在法院判決中被引用，但也不是沒有當事人挑戰過。2022 年，新北有一名機車騎士因為在紅燈時熄火牽車穿越斑馬線，被警方認定為闖紅燈違規，開罰 1800 元。他對此不服，進而提起行政訴訟。新北地方法院審理後認為，騎士雖有投機取巧之嫌，但因機車移動並非由引擎驅動，不符合「駕駛」定義，因此撤銷原處分。持續十年的警政署見解一夕之間被推翻，也讓台北市交通事件裁決所決定進行上訴。上訴審法院認為，前審法院所舉的無駕駛執照之行為人以人力牽引機車之情形，固然不是駕駛行為，而不會構成「無照駕駛」；但如行為人有違反圓形紅燈禁止通行，而讓機車超越停止線或進入路口，仍然屬於「闖紅燈」行為。最終，法院裁定撤銷 1800 元罰鍰，但認為騎士仍違反未依標誌、標線、號誌指示通行之規定，改罰 300 元。針對上述的案件，警政署強調將尊重法院的裁決。然而，關於牽引機車可能引發的法律爭議，警方計畫函請交通部進一步研議，確立相關認定標準，以作為未來執法的明確依據。警政單位仍提醒，機車駕駛人遇紅燈時應依規定停等，切勿以牽行方式超越停止線，以免因誤解法規而觸法受罰。