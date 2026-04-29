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雄獅旅遊「皮克敏一日遊」突爆紅！599元帶你到嘉義種花、打蘑菇

▲雄獅旅遊看準皮克敏帶來的強大經濟效應，順勢推出只要599元的「來嘉散步種花打蘑菇一日遊」，在網路上引發熱議。（圖／雄獅旅遊官網）

599元皮克敏一日遊超搶手！勞動節連假全沒位：只剩這天可訂

▲雄獅旅遊皮克敏一日遊幾乎被訂滿，只剩下5月17日、5月31日可訂。（圖／雄獅旅遊官網）

▲「2026嘉義藝術節」將於5月1日至5月31日登場，今年更與人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》跨界合作，打造限定「Pikmin Bloom迷你散步」。（圖／嘉義市政府提供）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》是什麼？就連韓團明星也熱愛

▲皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣爆紅，掀起一波「全民散步潮」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣引發熱潮，成為2026年大人小孩最愛的休息手遊之一，，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看官網，目前5月份幾乎已被訂滿，勞動節連假3天也都沒有席次可訂，可見皮克敏在台灣人氣度相當高。一名網友昨日在Threads發文，驚喜表示「雄獅旅遊也太誇張，開皮克敏團開到三團，重點參加的人竟然還不少」，內文中還附上照片，從畫面中可見，雄獅旅遊開團主打皮克敏一日遊，民眾只要花費599元即可參與，旅行社將專門載送遊客從台北到嘉義，不只能一同參與嘉義藝術節，路途中還可以一起打蘑菇、種花，對於皮克敏玩家來說吸引力極大。貼文曝光後，瞬間引發眾多皮克敏玩家熱議，「以皮克敏的熱度來看，確實很適合推動國旅，而且會玩的人本身就不排斥出門散步」、「不愧是台灣本土的旅行社，很清楚台灣現在在瘋什麼」、「好可愛，會讓我也想參加！畢竟我只想要無腦種花打菇，其他行程就交給旅行社」、「超會抓商機的」。近期雄獅旅遊看準皮克敏帶來的強大經濟效應，順勢推出只要599元的「來嘉散步種花打蘑菇一日遊」，專門載送玩家從台北出發，前往嘉義解鎖8大地點任務，沿途會經過檜意森活村、市立博物館、文化產業園區、市立美術館等熱門景點。值得一提的是，雄獅旅遊皮克敏一日遊因是限定活動，目前只有5月份時刻可訂，並只有5月份每周五、六、日可參與行程。但該行程推出後瞬間引發熱潮，《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看官網，目前5月份幾乎已被訂滿，勞動節連假3天也都沒有席次可訂，僅剩5月17日有17個位置、5月31日有15個位置可預訂。皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣引發熱潮，甚至攻上2026年台灣免費遊戲排行冠軍寶座。據悉，其是由任天堂與 Niantic 合作開發的休閒遊戲，以「走路、種花、收集飾品皮克敏」為特色，玩家可透過走路產生培育皮克敏，也可在地圖上種花、與隊友挑戰打蘑菇，以節奏緩慢療癒等特色深受台灣人喜愛。值得一提的是，皮克敏系列手遊不只台灣人熱愛，就連台灣網紅與YouTuber、韓團偶像也同樣熱愛，像是YouTuber阿滴與魚乾曾透過「Party Walk」功能開揪散步趴，NMIXX成員BAE也提到最常使用的APP正是《Pikmin Bloom》，偶像與網路世代的加持，無疑讓皮克敏的人氣度更上一層樓。