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▲范姜彥豐提告粿粿（左）、王子（右）侵害配偶權，並向兩人連帶求償100萬元，今獲得勝訴。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

女星粿粿（江瑋琳）去年遭老公范姜彥豐指控，婚內與藝人王子（邱勝翊）關係過從甚密，雙方對簿公堂。今（28）日法院正式判決，粿粿、王子應連帶賠償范姜彥豐100萬元，先前被告請求不予公開判決書之聲請，法院則表示遮隱當事人姓名後，會公開判決書，即使願意賠償仍止血失敗。而在判決公開前，也有不少吃瓜網友等著判決書的內容，在網路上掀起討論，如今法院判范姜彥豐勝訴，也間接證實粿粿與王子確實私下關係不單純。范姜彥豐提告粿粿、王子侵害配偶權，並向兩人連帶求償100萬元，今日法院判決結果出爐，粿粿和王子應連帶給付范姜彥豐100萬元，2025年12月12日起至清償日止，按周年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。先前，兩人透過律師表態願意全額賠償，不過請求「別公開判決書內容」，對此法院表示應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開。回顧先前雙方陳述內容，被告律師先前依據《民事訴訟法》規定，請求法官不要公開判決書內容，遭到范姜彥豐拒絕，認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。而判決結果出爐後，網友上也掀起討論，表示：「坐等判決書內容」、「可退娛樂圈了」、「金錢只是法律上的補償方式，真正的重點還是在關係本身已經受到的傷害」、「想看判決書。」不過巴毛律師也現身留言區表示：「今天只會宣布主文沒有判決書，而且主文不會在宣布的當下就上網，會等書記官下班有空的時候傳上去。」