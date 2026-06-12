梅雨開炸！今（12）日受到滯留鋒面北移以及西南季風影響，全台各地預計將出現雨勢，根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日滯留鋒北移，強對流威脅全台，明（13）日起下周一（15日）不只要注意午後雷雨，還要嚴防劇烈天氣發生。針對端午節連假（19至21日）天氣，因太平洋高壓增強，各地晴如夏，但山區仍需注意午後短暫陣雨。
滯留鋒北移「強對流威脅全台」！梅雨今起繼續灌4天
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日滯留鋒又北移、強對流再度威脅全臺，需注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。各地區氣溫如下：北部20至26度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至30度。
吳德榮提到，明日（13日）滯留鋒在北部海面，氣溫升，受「西南季風」的影響，午後仍有強對流發生的機率。周日、下周一（14、15日）滯留鋒略往南移，受不穩定的「西南季風」影響，迎風面西南部有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，其他地區午後亦有機率，應持續注意。
端午節連假天氣出爐！恐有熱帶擾動生成
進一步觀察發現，下週二至週四（16至18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在「西南季風」範圄内，午後對流發展旺盛。下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
針對端午節連假天氣，吳德榮分析，下週五至下下週日（19至21日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日滯留鋒又北移、強對流再度威脅全臺，需注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。各地區氣溫如下：北部20至26度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至30度。
吳德榮提到，明日（13日）滯留鋒在北部海面，氣溫升，受「西南季風」的影響，午後仍有強對流發生的機率。周日、下周一（14、15日）滯留鋒略往南移，受不穩定的「西南季風」影響，迎風面西南部有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，其他地區午後亦有機率，應持續注意。
進一步觀察發現，下週二至週四（16至18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在「西南季風」範圄内，午後對流發展旺盛。下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
針對端午節連假天氣，吳德榮分析，下週五至下下週日（19至21日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。